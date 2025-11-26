Un muerto y dos heridos dejó atentado en la vía Panamericana en Cauca

Un poderoso explosivo fue activado sobre la vía Panamericana entre Cauca y Nariño en el corregimiento de El Estrecho perteneciente al municipio de El Patía.

La detonación causó la destrucción total de un tracto-camión y daños en otros automotores de carga que transitaban por la carretera internacional.

El alcalde (e), Óscar Piamba confirmó que por el hecho murió una persona y otras dos resultaron heridas siendo trasladadas a centros médicos.

“Las dos personas heridas están siendo atendidas en el hospital local. El conductor de un vehículo, murió por esta acción”, expresó.

En esa parte del departamento delinque el frente Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, responsable de por lo menos seis acciones terroristas con la instalación de vehículos explosivos y lanzamientos de artefactos contra personal de la Fuerza Pública.