Sin acuerdos concluyó encuentro entre las autoridades de salud y manifestantes de la Nueva EPS

Cúcuta

Se cumplen más de 48 horas de bloqueo continuo a cuatro de las sedes de la Nueva EPS en Cúcuta y su Área Metropolitana, por parte de usuarios de la cohorte de discapacidad.

Ante esto, Diana Echeverry, una de las madres que lidera esta jornada, indicó que ya se reunieron con las autoridades departamentales de salud, pero no se logró ningún acuerdo.

“Nada nos va a detener, aquí seguimos en pie de lucha por nuestros hijos, por Norte de Santander, porque esto no solamente va a ser un beneficio para nuestros hijos y para nosotros, sino para todo un departamento que está a la espera de que la nacional o de que el Gobierno Nacional y de que el ministerio lo tomen en cuenta”, indicó Echeverry.

Agregó que sostuvieron una reunión con “el Instituto Departamental de Salud, donde estábamos toda la mayoría de IPS, de Cúcuta, de Pamplona, Ocaña. Todos estábamos en esa reunión, pero no salió nada porque la directora nacional, la doctora Belkis, dijo que no, que ella no podía hacerse cargo de compromisos ni nada, porque eso le correspondía al interventor nuevo que había llegado”.

Hoy, estas madres continúan en las diferentes sedes de la Nueva EPS, exigiendo el cumplimiento al derecho a la salud de sus hijos y familiares.