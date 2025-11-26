Lanzan plan navidad en el municipio de Ocaña para las festividades de fin e inicio año

Norte de Santander

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, dio a conocer que ya las autoridades de su municipio se encuentran preparadas, en materia de seguridad, para las festividades de fin e inicio de año, teniendo en cuenta que los primeros días de enero, esperan recibir más de 19 mil turistas para disfrutar de los famosos carnavales.

“Tener un puesto de mando unificado para todo lo que tiene que ver con la atención de posibles eventualidades, en lo que tenga que ver con la temporada de fin de comienzo de año”, dio a conocer el mandatario ocañero.

Más información Cirujano vascular nortesantandereano recibe reconocimiento mundial

Adicional a ello se conoció que más de 30 uniformados de la policía nacional fueron enviados a Ocaña, para reforzar la seguridad. Lo anterior, teniendo en cuenta el difícil año 2025 que se ha vivido, por el conflicto en la región del Catatumbo y la seguridad que pretenden darle las autoridades a todos los habitantes de ese municipio.

Cañizares le recordó a propios y visitantes, tener un comportamiento ejemplar durante estas festividades.