¿Rompimiento con la izquierda? Carlos Caicedo planea creación de nuevo frente para las elecciones

Y es que el triunfo de María Margarita guerra en las elecciones de la gobernación del Magdalena, evidenció las divisiones que hay en la izquierda, no solo entre el Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana, sino dentro del mismo movimiento del presidente Gustavo Petro, pues en esas elecciones apoyaron a Rafael Emilio Noya, a pesar de que era el candidato de Cambio Radical y el Centro Democrático.

Esto generó una serie de dudas en la izquierda que derivaron en la advertencia del precandidato presidencial, Carlos Caicedo, de romper relaciones con el presidente Gustavo Petro, ante las recientes declaraciones en el Consejo de Ministros en el que lo acusa de dividir a la izquierda.

El precandidato propone la creación de un Frente Unido, distinta al Frente Amplio, que excluya a candidatos de la política tradicional como Roy Barreras.

De esta manera, aunque aseguró que rompe relaciones con el presidente Petro, continuará en la izquierda con los candidatos que no buscan peleas entre ellos Daniel Quintero, de quien asegura que está cumpliendo con los requerimientos para su aspiración y pronto saldrá con una noticia.