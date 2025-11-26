¿Qué pasó con Dayana Ochoa y su hija?: esta es la historia de sus desapariciones

En el sector de Loma Roja, en el barrio Me Quejo, de Barranquilla, crece la preocupación por la desaparición de Dayana Carolina Ochoa y su hija de 10 años. Los vecinos aseguran que desde hace meses no las ven y que la versión del compañero sentimental de la mujer no coincide con lo que ellas acostumbraban a hacer en su rutina diaria.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La comunidad decidió dar aviso a las autoridades luego de notar la ausencia de la niña en su colegio y que Dayana dejó de comunicarse como solía hacerlo.

Dudas sobre la versión del compañero sentimental

Según vecinas, el hombre afirmó que Dayana y su hija habían viajado a Venezuela; sin embargo, sus familiares en ese país negaron haberlas recibido. Desde ese momento surgieron sospechas, sobre todo porque la comunicación de Dayana en redes y WhatsApp cambió abruptamente.

“Ella siempre se comunicaba por audios, pero de un momento a otro dejó de enviarlos y solo escribía. Cuando le preguntábamos por qué, él (pareja de Dayana) respondía que en su trabajo no le permitían usar el teléfono. También le preguntábamos por la niña y decía que estaba bien. Incluso él venía todas las mañanas a decirnos: ‘¿No las ha llamado? ¿No les ha escrito?’. Pasó el tiempo y vimos que ya no volvieron a comunicarse. Todo quedó en silencio. Luego él empezó a vender la casa y nos pedía que le mandáramos el dinero por Nequi para entregarla. Pero ella amaba mucho esa casa, y eso nos pareció extraño. La familia y su hijo empezaron a llamar, y entre todas, porque somos un grupo, nos alertamos. Incluso vinieron dos amigas desde Venezuela, pero no encontraron nada”, dijo una vecina.

Crece la inquietud en Loma Roja

Los habitantes del sector aseguran que desde hace meses notaban comportamientos extraños en el hombre. Algunas personas incluso recuerdan que una madrugada escucharon gritos que los alarmaron.

“Esa noche se escucharon gritos, y el vecino de al lado, que tiene movilidad reducida, alcanzó a oírlos. Él contó que hizo todo lo posible por levantarse y abrir la puerta para ayudar, y empezó a llamar a su hija porque pensó que algo grave estaba pasando. Decía que la situación no era una discusión cualquiera. La hija, al escuchar los ruidos, creyó que era otra pelea más, porque lamentablemente solían discutir con frecuencia. A la mañana siguiente le preguntaron a la pareja de Dayana dónde estaban, y él respondió que habían salido a trabajar. Desde ese momento no se volvió a saber nada de ellas”, expresó.

La confesión y la búsqueda

Según versiones de la comunidad, cuando los familiares de Dayana llegaron al barrio y confrontaron al hombre, este habría reconocido que les hizo daño y que escondió la verdad sobre su paradero. Una mujer del sector recordó las palabras que él dijo mientras la Policía inspeccionaba el lugar.

“Él siempre miraba hacia la parte del cuarto donde puso un piso nuevo, y movía los dedos como señalando en esa dirección, pero no decía nada. La atención de todos se centró allí. Cuando levantaron la tierra, se percibió un olor extraño que ya antes se había sentido en el sector. Durante semanas, los vecinos notaron ese cambio en el ambiente y comenzaron a preocuparse. Le reclamaban a él porque el olor era fuerte, pero respondía que quizá era un gato que se había perdido. Incluso una vecina desmontó parte de su cocina tratando de encontrar de dónde venía. Con el tiempo, el olor disminuyó y nadie logró identificar su origen. Más adelante llegaron algunas personas a ayudar con la excavación, pero advirtieron que era un trabajo difícil y profundo, que tomaría días”, sostuvo.

Las autoridades realizaron excavaciones en la vivienda donde vivía la pareja, pero por ahora no han encontrado rastros que confirmen lo que se dice en el sector. El hombre, identificado como Luis Carlos Bengoechea, fue detenido mientras continúan las indagaciones.

LEA TAMBIÉN: Investigan a hombre por desaparición de su esposa e hija en Barranquilla

Un barrio que no pierde la esperanza

Dayana era apreciada por muchos en Loma Roja, quienes hoy sienten incertidumbre y tristeza ante su ausencia.

“La conocimos porque solía ir a la iglesia y muchas veces la visitábamos aquí. Era una muchacha muy querida, amable y siempre dispuesta a conversar. Con el tiempo se alejó un poco porque estaba trabajando, y cuando empezó su relación con el muchacho, casi no volvimos a verla. Ella trabajaba en casas de familia, y a veces, cuando yo iba hacia el norte haciendo domicilios, me la encontraba camino a su empleo. Hace unos cuatro o cinco meses fue la última vez que supimos de ella. Solo esperamos que las autoridades no dejen esto así, que continúen la investigación, porque no es justo que Dayana desaparezca y no haya respuestas. Tiene que haber más diligencia para saber qué pasó con ella”, concluyó un vecino.