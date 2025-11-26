Joven de 17 años habría permitido abuso sexual contra su hija de año y medio en Barranquilla / Ana Paula Avila / 500px

El hecho se registró en el sector conocido como Villa Anillo, entre Juan Mina y La Pradera y que fue denunciado por los vecinos de la joven quienes habrían grabado al padrastro de la bebé cometiendo los vejámenes sexuales.

Según testigos, las sospechas aumentaron debido a que, al parecer, el hombre le pedía a la joven salir de la casa para hacer varias diligencias, quedándose con la menor por varias horas. En uno de esos momentos, los vecinos lograron grabar al hombre, al parecer, abusando de la menor.

Lo más aberrante de este caso, es que, tras la captura del hombre a inicios de noviembre, se dio a conocer que la joven, de tan solo 17 años, al parecer, permitía estos abusos contra su propia hija.

Así se había reportado la captura del hombre en el barrio Los Balcanes, en Soledad, a inicios de este mes, por el General Edwin Urrego, quien fue hasta hace poco el comandante de la Policía Metropolitana

“La Policía Nacional logra la captura en el municipio de Soledad de un hombre de 32 años de edad, quien días antes habría abusado sexualmente de su hijastra cuando había un descuido de su progenitora. Esta persona ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad”, indicó.

La aprehensión de la menor se dio hace pocos días, y se conoció que aceptó los cargos y quedó bajo protección de la autoridad competente.