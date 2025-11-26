En el Atlántico anuncian medidas ante ola de violencia en municipios

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, anunció la construcción de la Base del Distrito de Policía en Baranoa, una infraestructura clave para mejorar el despliegue operacional y la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en los municipios del centro del departamento.

“Estamos dando pasos concretos hacia un Atlántico más seguro. La creación del Distrito de Policía de Baranoa fortalecerá la presencia institucional y facilitará la reacción inmediata ante cualquier situación que afecte la tranquilidad ciudadana”, aseguró el mandatario.

El gobernador también confirmó la llegada de 60 nuevos policías al Departamento de Policía Atlántico (DEATA), quienes serán distribuidos en los municipios con mayores índices de homicidios y hurtos. “Estos refuerzos son fundamentales para disminuir los delitos de alto impacto y garantizar mayor presencia en el territorio”, añadió.

Nueva Inspección de Policía para Juan de Acosta

Otro anuncio relevante fue la construcción de una nueva Inspección de Policía en Juan de Acosta, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y la atención de conflictos en la zona costera.

El secretario del Interior, José Antonio Luque, explicó que estas inversiones hacen parte de la estrategia Atlántico Más Seguro, que incluye infraestructura, tecnología y fortalecimiento operativo.

“Hemos pasado de los diagnósticos a las soluciones. Con más policías, infraestructura moderna y tecnología de última generación, estamos construyendo un departamento más preparado para prevenir y reaccionar ante el delito”, afirmó.

Más tecnología: cámaras, centros de control y drones

Entre los avances presentados, la Gobernación destacó:

110 nuevas motocicletas puestas en operación para la Policía Atlántico.

puestas en operación para la Policía Atlántico. Fortalecimiento del Plan de Recompensas Departamental, con un fondo de $90 millones.

Proyecto de 415 cámaras inteligentes en 18 municipios , con una inversión de $45.000 millones.

, con una inversión de $45.000 millones. Funcionamiento de dos centros de comando y control : Comando DEATA y CACOM3, con análisis en tiempo real.

: Comando DEATA y CACOM3, con análisis en tiempo real. Adquisición de 50 drones de vigilancia para prevenir el multicrimen, especialmente en zonas costeras y del sur del departamento.

El coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía Atlántico, señaló que la nueva Base de Distrito “permitirá una presencia más robusta de la institución y un trabajo más cercano con la comunidad para mejorar la seguridad y convivencia”.

Autoridades locales respaldan las medidas

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, agradeció el apoyo de la Gobernación y la Fuerza Pública en el fortalecimiento de la seguridad municipal.

“Esta construcción, junto con la inversión en más vehículos y equipos para la Fuerza Pública, nos permitirá lograr los resultados que la comunidad demanda”, sostuvo.