Preocupación entre defensoras de los derechos de las mujeres por el aumento de casos de violencia

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / Foto: Archivo. / demaerre

Cúcuta

Yadibeth Lozano es defensoras de los derechos de la mujer en la región y alertó por el aumento de casos de violencia durante este año 2025, en el Área Metropolitana de Cúcuta, zona de frontera y la región del Catatumbo.

Lo más preocupante es que, según Lozano, las autoridades no están realizando bien su trabajo.

“Muy preocupante, cada vez el número de feminicidios aumenta cuando debería ser al contrario y eso lo que nos deja ver es que no hay una respuesta efectiva por parte de quienes deberían construir esas respuestas para garantizarnos la seguridad a las mujeres”, dijo Lozano.

Agregó que “Cúcuta y su Área Metropolitana, sin duda, es uno de los puntos neurálgicos, al igual que en el Catatumbo que enfrenta todo este conflicto histórico”.

Pero esta mujer fue más allá y cuestionó el actuar de las autoridades. “El papel es negligente, nosotros entendemos que la responsabilidad recae sobre todos pero especialmente en las autoridades y lo que vemos es que no han respondido de forma adecuada”.

Casos como maltrato físico y verbal, así como la violencia sexual, son los más concurrentes en esta zona del país.