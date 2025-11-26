Petro pidió disculpas por frase polémica cuando se refirió a una parte del cuerpo de las mujeres
En el día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Gustavo Petro rectificó cuando se refirió a la felicidad de las mujeres, haciendo relación a una parte específica de los cuerpos.
Leandra Molina
