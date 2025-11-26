Política

Petro pidió disculpas por frase polémica cuando se refirió a una parte del cuerpo de las mujeres

En el día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Gustavo Petro rectificó cuando se refirió a la felicidad de las mujeres, haciendo relación a una parte específica de los cuerpos.

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros lunes 29 de septiembre. Foto: Andrea Puentes - Presidencia.

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros lunes 29 de septiembre. Foto: Andrea Puentes - Presidencia.

Leandra Molina

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad