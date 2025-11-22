Paloma Valencia: “La rectificación de Petro no corresponde a lo que ordenó el juez”

Colombia

El presidente Gustavo Petro publicó una rectificación dirigida a la senadora Paloma Valencia, en cumplimiento de una sentencia de tutela que ordenó corregir una afirmación hecha en septiembre de 2025, en la que el mandatario aseguró que la congresista había sido “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”.

Sin embargo Paloma Valencia, dijo que la rectificación presidencial no se ajustó al contenido ni a los términos exigidos por el juez: afirmó que Petro no ofreció disculpas públicas, que volvió a incluir afirmaciones que dañan su honra y que la corrección no apareció en las cuentas oficiales de la Presidencia y de la DAPRE.

Por esas razones anunció que solicitará al juez abrir un incidente de desacato para exigir el pleno cumplimiento de la orden.

La senadora enumera los puntos que, a su juicio, no se corrigieron:

La imprecisión sobre fechas y su supuesta responsabilidad

La falta de excusas públicas y la ausencia de la rectificación en los canales institucionales.

y la ausencia de la rectificación en los canales institucionales. Valencia insiste en que continuará usando los mecanismos legales disponibles para proteger su buen nombre.

¿Qué dijo Petro en la rectificación?

En su mensaje, el presidente explicó que la declaración inicial no hacía referencia a una responsabilidad penal directa, sino a un señalamiento político en el marco del conflicto armado y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

“Hay que diferenciar la complicidad directa con un delito de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el Congreso de la República.”

El presidente también aclaró que, según el fallo, Valencia no participó directamente en los hechos.