Pesca invierte $500 millones para modernizar acueductos y ampliar plantas de tratamiento

La Alcaldía de Pesca adelanta un amplio plan de intervención para mejorar la infraestructura hídrica del municipio, con una inversión inicial de 500 millones de pesos destinados a la optimización de siete acueductos rurales. El alcalde Ricardo Gámez Amaya explicó que estas obras incluyen la instalación de tanques de abastecimiento, nuevas captaciones, tuberías y cerramientos en los puntos de suministro. Con estas mejoras, alrededor de 1.500 usuarios pertenecientes a los 35 acueductos veredales del municipio se verán beneficiados con un servicio más eficiente y seguro.

El mandatario destacó que estas acciones responden al compromiso del gobierno local con la ejecución del plan de desarrollo y la garantía del acceso a agua potable para toda la comunidad. De acuerdo con la Administración Municipal, el objetivo es fortalecer un sistema hídrico moderno y sostenible que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en sectores rurales donde históricamente se han presentado dificultades en la prestación del servicio.

A estas obras se suma la próxima puesta en marcha de un contrato por 270 millones de pesos para la construcción de cinco Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PETAF) en instituciones educativas rurales. El proyecto busca asegurar que los estudiantes cuenten con agua apta para el consumo y la preparación de alimentos.

Finalmente, la administración informó que también se adelanta la construcción de tanques de almacenamiento en las veredas de Mochagá y Toledo, así como el mejoramiento de las redes de distribución en Pantano, Colorado y Santa Bárbara. Estas obras hacen parte de una estrategia integral para fortalecer de manera continua el sistema de acueducto municipal, garantizar la sostenibilidad del servicio y entregar resultados concretos a la comunidad en la temporada de fin de año.