Lunes 24 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

No paran los muertos en accidentes de tránsito en las vías del Quindío, tres motociclistas muertos en hechos ocurridos en Armenia, Filandia, y Calarcá el fin de semana

En Armenia ya son 24 las personas que han perdido la vida en lo que va del 2025, el último caso se presentó el fin de semana.

Precisamente accidente se registró en la mañana del domingo 23 de noviembre en la entrada al barrio Los Quindos al sur de la ciudad donde un vehículo particular atropelló a un peatón que murió de manera instantánea en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada como José Jesús López, de 79 años, que al parecer se dirigía a la iglesia para asistir a la misa dominical cuando, según los primeros reportes, fue atropellado por un automóvil blanco, placas DKS-584, que circulaba por el sector en ese momento

Los otros dos muertos en accidente de transito se presentaron ayer en la tarde y anoche, en la vía Filandia -Quimbaya un motociclista murió al colisionar contra un bus y anoche en Chagualá otro motociclista falleció al ser arrollado por un vehículo de carga

Estos casos se suman al de la semana pasada donde una mujer falleció en accidente en el Quindío al parecer arrollada por un vehículo fantasma, las autoridades advierten que el exceso de velocidad es la principal causa de siniestros en vías del departamento

Recordemos que el fatal accidente de tránsito se presentó en el sector de la Herradura en la vía La Tebaida- La Paila cuando una mujer identificada como Luz Danielly Luna Ladino de 50 años que se movilizaba en una motocicleta falleció tras colisionar contra un vehículo.

A propósito de accidentalidad, la mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento sostuvo que adelantan diferentes campañas en materia preventiva con el fin de hacerle frente a la problemática.

Reconoció que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales y otros de los factores que evidencian por estos días tiene que ver con la imprudencia en medio de las lluvias.

En cuanto a las zonas de mayor complejidad, la mayor destacó que está el corredor de La Línea que es uno de los más relevantes a nivel nacional y que presenta varios accidentes. También dijo que existen otras vías con accidentes porque son a un solo carril y sumado a falta de cumplimiento de las normas de tránsito.

Se cumplen hoy seis meses del accidente de tránsito en la vía la línea en Quindío que dejó 10 estudiantes muertos de una universidad de Armenia, familiares denuncian que la investigación no avanza

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, lanzó una alerta por la circulación de permisos falsificados que están vendiendo a ciudadanos para poder movilizarse durante la restricción del pico y placa

Daniel Jaime Castaño Calderón, titular de la cartera, informó que personas inescrupulosas están ofreciendo estos documentos por valores que oscilan entre 80 mil y 100 mil pesos, engañando a conductores que terminan pagando por un permiso que no tiene validez alguna.

“El documento no sirve para su movilidad y quienes lo compran están siendo víctimas de una estafa”, señaló el funcionario.

Advirtió: “La dependencia cuenta con los mecanismos para verificar la autenticidad de estas certificaciones. En caso de comprobar que el permiso es falso, los portadores podrían enfrentar un proceso penal, además de las sanciones correspondientes por infringir la medida de tránsito”.

A través de redes sociales Julio Velasco director de la Casa del Peregrino de Armenia ubicada en la calle 27 N° 14-28 en el barrio Parque Uribe, que atiende adultos mayores vulnerables denunció intento de agresión a uno de los voluntarios del lugar.

En la denuncia indica “el viernes 21 de Noviembre a las 3.p.m. En la Casa del Peregrino de Armenia, se presentó un intento de violación a la propiedad privada, por parte de 2 personas, que intentaron ingresar a la fuerza, con el propósito de agredir uno de los voluntarios que ayuda en este programa porque portaba la camiseta de un equipo de fútbol diferente a la del Quindío”

Y agrega “Por la fuerza se les impidió el ingreso de los sujetos que portaban armas blancas y amenazaron que de no entregarles la camiseta regresarían a imponer su ley a bala, pues “El Parque Uribe les pertenece” acto seguido vandalizaron una moto parqueada afuera y al darse cuenta del reporte telefónico con el Mayor Cuéllar de la Policía, hicieron señas a un cómplice quien llegó en moto y sin portar cascos escaparon del lugar rumbo al parque cafetero.”

Puntualizó: “La respuesta de la policía fue inmediata, pero los sujetos lograron camuflarse en el centro. Uno de los líderes de las barras justificó a través de un audio a los sujetos y desestimó la versión de las víctimas”.

La Policía del Quindío en coordinación con la Fiscalía Sexta Especializada del Quindío, logró la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizado “Los del Plan”.

Mediante la ejecución de siete diligencias de allanamiento y registro, hicieron efectivas 11 capturas en el municipio de La Tebaida

Durante los 12 meses que duró la investigación evidenciaron que esta organización criminal, se dedicaba al expendio de estupefacientes en el barrio Nueva Tebaida primera etapa, bajo la modalidad de maneo.

Estos delincuentes conocidos con los alias de “Rotavista”, “El Mocho”, “Manuelito”, “Santiago”, “Leonor”, “Pucca”, “Maloy” y “Chatarrero”, quienes eran liderados por alias “Estrella”, quien tiene una trayectoria delictiva de aproximadamente 10 años en esta jurisdicción.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó “Este sector de La Tebaida ha sido impactado negativamente en tres oportunidades por el delito de homicidio, por el control territorial para la comercialización de estupefacientes, cuyas rentas criminales, ascendían a 10 millones de pesos mensuales”.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, lideró operativos de seguridad y control en el Mirador de La Secreta, sector Estadio Centenario y La Chec, en articulación con SETTA, la Policía Nacional, el Ejército y los gestores de convivencia, donde impartieron 118 comparendos a vehículos por diferentes infracciones, inmovilizaron 28 motocicletas

La Superintendente de industria y comercio Cielo Rusinque confirmo que en el eje cafetero han adelantado 25.000 requerimientos en defensa del consumidor en temas de engaños, sobre costos y reclamos de salud

La superintendencia de industria y comercio estuvo en los municipios de Armenia y Circasia con esta estrategia la Súper en el territorio. La Superintendente Cielo Rusinque, manifestó que “se trata de una apuesta que tenemos de acercar nuestra oferta institucional al territorio nacional, buscando a través de ella adelantar una campaña de pedagogía, disuasiva, y hacer un mejor seguimiento y monitoreo del desempeño que está presentando los diferentes sectores comerciales del mercado y en la misma forma orientar y desplegar nuestra actividad”.

Con la temporada de lluvias, Empresas Públicas de Armenia insiste en que la prevención de inundaciones comienza con la cultura ciudadana. Más allá de la maquinaria y las cuadrillas, la verdadera barrera contra las emergencias está en el comportamiento diario de cada ciudadano.

Para esto, EPA también ha intensificado sus acciones de mantenimiento: limpieza de sumideros y rejillas, monitoreo constante de las redes de alcantarillado y limpieza preventiva para asegurar que el sistema hidráulico esté preparado.

Sin embargo, la entidad reconoce que este esfuerzo solo es verdaderamente eficaz si la comunidad contribuye, pues en varias jornadas operativas, los técnicos han encontrado desechos como plásticos, cartón y aceites en los sumideros, lo que compromete la capacidad de las tuberías para evacuar el agua pluvial y aumenta el riesgo de inundaciones.

El ICBF en el Quindío envío un mensaje a padres de familia y acudientes para evitar el uso de la pólvora en la temporada decembrina

La directora encargada del ICBF en el departamento, Alexandra Candelo advirtió que es alto el riesgo del uso de la pólvora para los menores de edad por las secuelas físicas que genera cuando resultan quemados.

Exhortó a padres de familia y a los acudientes para estar muy al tanto de los niños y evitar que resulten afectados en medio de las fiestas propias de fin de año.

Recordó que cuando se presenta el uso indebido de la pólvora acarrea sanciones para los responsables del cuidado de los menores de edad por eso es clave el llamado a la conciencia y apoyo a la labor preventiva que se establece desde la entidad.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis estuvo reunido en Bogotá con directivas de la Aeronáutica Civil que administra el aeropuerto El Edén de Armenia, donde confirmaron que el próximo año 2026 se tendrán $20.000 millones ya listos para ejecutar con esta propuesta que se tiene en el aeropuerto y para el 2027 Se tienen $90.000 millones más

La Administración Municipal enviará a la Bolsa Mercantil, esta semana, la ficha técnica requerida para la viabilización de la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) 2026, informó el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo.

El funcionario precisó que en el proyecto se invertirán 25 mil millones de pesos, de los cuales la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – UAPA, destinará cerca de 24 mil millones de pesos; la Secretaría de Educación Municipal aportará aproximadamente mil millones de pesos de recursos propios; y a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se sumarán alrededor de 250 millones de pesos, que serán clave para fortalecer la operación y cobertura del programa.

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, llevó a cabo el acto de premiación del Concurso Nacional en Derecho Económico José Ignacio Márquez, que en 2025 celebró su trigésima quinta versión, donde la Universidad Externado de Colombia fue la gran ganadora.

La Granja Experimental Bengala de la Universidad del Quindío obtuvo la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas en la producción de leche, otorgada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Este reconocimiento, que tiene una vigencia de tres años, valida los estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal que caracterizan los sistemas productivos de la institución, consolidándola como un modelo regional de manejo responsable y formación de alto nivel.

Buena noticia, 55 madres cabeza de familia fueron las encargadas de elaborar las figuras navideñas que se encenderán en esta navidad en la capital del Quindío, el alumbrado se denomina “Armenia, una maravilla en Navidad”

En deportes, El quindiano Juan Diego Yepes se colgó la medalla de bronce en el campeonato World Cup de mayores de patinaje, competencia que se realizó en China.

Juan Diego Yepes se ubicó tercero en la prueba de los 500 metros, lo que significó un lugar en el podio y la obtención de la medalla de bronce, lo que sin duda alguna es muy importante teniendo en cuenta que era la primera vez que Yepes competía en categoría mayores y ante los mejores patinadores del mundo.

Además, Juan Diego Yepes se ubicó sexto en la prueba de los 200 metros, para cerrar una excelente participación en este campeonato.

Con la realización de la Copa Panamericana de Escalada 2025 se ponen en funcionamiento los nuevos muros de escalada deportiva instalados junto al estadio Centenario, un escenario que ya se reconoce como uno de los mejores del país.

El certamen reúne delegaciones de Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia, la Copa se realizará hasta el 27 de noviembre.

Estas estructuras fueron adquiridas por el Comité Olímpico Colombiano y llegaron al Quindío gracias a la gestión del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya. Indeportes Quindío acompañó el proceso técnico y Proyecta ejecutó los estudios y diseños, al igual que la cimentación especializada que garantiza la estabilidad y seguridad de los muros que hoy entran en operación.