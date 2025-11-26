Medellín

Medellín abre convocatoria para construir megacolegio en la comuna 13 para 320 estudiantes

La nueva sede escolar de San Javier tendrá una inversión superior a los $22.000 millones.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Maria José Rueda Bohórquez

El Distrito publicó en Secop II la convocatoria para construir uno de los diez megacolegios incluidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Se trata de la Sección Escuela Municipal San Javier, en el occidente de Medellín, donde se proyecta una infraestructura de 2.686 metros cuadrados para atender a 320 estudiantes de preescolar y primaria.

La obra, cuya inversión supera los $22.000 millones, se espera adjudicar en diciembre de 2025; el cronograma contempla iniciar labores a comienzos de 2026 y finalizar en el primer trimestre de 2027.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo explicó “Esta obra no solo es infraestructura, es una apuesta para que niños y niñas de preescolar y primaria tengan un lugar digno, que inspire y acompañe su potencia de aprendizaje.”

Las empresas interesadas pueden consultar el proceso en el Buscador de Oportunidades del Distrito, en el portal de la EDU o directamente en Secop II.

