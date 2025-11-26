Medellín abre convocatoria para construir megacolegio en la comuna 13 para 320 estudiantes

El Distrito publicó en Secop II la convocatoria para construir uno de los diez megacolegios incluidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Se trata de la Sección Escuela Municipal San Javier, en el occidente de Medellín, donde se proyecta una infraestructura de 2.686 metros cuadrados para atender a 320 estudiantes de preescolar y primaria.

La obra, cuya inversión supera los $22.000 millones, se espera adjudicar en diciembre de 2025; el cronograma contempla iniciar labores a comienzos de 2026 y finalizar en el primer trimestre de 2027.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo explicó “Esta obra no solo es infraestructura, es una apuesta para que niños y niñas de preescolar y primaria tengan un lugar digno, que inspire y acompañe su potencia de aprendizaje.”

Las empresas interesadas pueden consultar el proceso en el Buscador de Oportunidades del Distrito, en el portal de la EDU o directamente en Secop II.