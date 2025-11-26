CORNAZAR fortalece la transparencia del sector de juegos de suerte y azar

Medellín

Más de 100 empresarios, oficiales de cumplimiento y directivos del país se reúnen en Medellín para participar en el IX Encuentro Nacional de Cumplimiento, el evento académico más importante de Colombia en materia de transparencia y regulación del sector de juegos de suerte y azar.

El encuentro tiene como propósito fortalecer la gestión de riesgos, actualizar las metodologías de supervisión y promover las mejores prácticas empresariales en una industria que, solo entre enero y julio de 2025, transfirió cerca de $3,8 billones al sistema de salud, consolidándose como un actor fundamental para su sostenibilidad.

Según cifras preliminares de Coljuegos, entre enero y agosto de este año los derechos de explotación alcanzaron los $660.103 millones, de los cuales el juego localizado —representado por CORNAZAR— aportó $249.753 millones. Este segmento, además de dinamizar la economía, genera miles de empleos formales, en su mayoría ocupados por mujeres y madres cabeza de hogar.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Proyecto 3R, una estrategia pionera que estudia alternativas para la correcta disposición de residuos tecnológicos provenientes de máquinas tragamonedas fuera de uso, promoviendo prácticas de economía circular y reducción del impacto ambiental.

Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de CORNAZAR, destacó que, “el gremio mantiene un compromiso permanente con la formación técnica y la consolidación de una cultura de cumplimiento. “

Con este encuentro, el gremio reafirma su papel en la defensa del juego legal y en la generación de valor social, destacándose como un aliado clave para el desarrollo económico del país y la protección de la salud pública.