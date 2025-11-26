IDEBOY anuncia reestructuración para fortalecer el deporte en Boyacá

El Instituto de Deportes de Boyacá (IDEBOY) atraviesa una fase de reorganización interna con el objetivo de fortalecer la formación, infraestructura y proyección del deporte en el departamento. En entrevista con este medio, el director del IDEBOY aseguró que la entidad está enfocada en modernizar sus programas y garantizar que los recursos lleguen a los municipios que históricamente han tenido menos acceso a actividades deportivas. «...Estamos trabajando para cerrar brechas; el deporte no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos los boyacenses...», afirmó.

Uno de los principales desafíos ha sido la falta de escenarios adecuados y la necesidad de mantener los existentes, especialmente en provincias donde la administración local no cuenta con recursos suficientes. El funcionario explicó que el Instituto está adelantando mesas de trabajo con alcaldías para priorizar intervenciones. «...No podemos intervenirlo todo al mismo tiempo, pero sí podemos planificar con rigor. Cada peso invertido debe traducirse en beneficio para la comunidad...», señaló.

Otro frente de trabajo tiene que ver con el apoyo a deportistas de alto rendimiento, quienes, según el director, requieren acompañamiento técnico y financiero para competir en igualdad de condiciones frente a otros departamentos. El IDEBOY anunció que ampliará los programas de becas, apoyo nutricional y seguimiento interdisciplinario. «...Tenemos talentos extraordinarios, pero necesitan continuidad. Nuestro deber es asegurarnos de que un joven no abandone su disciplina por falta de apoyo...», expresó.

La entidad también prepara una estrategia para incentivar la actividad física en niños y jóvenes, especialmente en zonas rurales donde las tasas de sedentarismo han aumentado tras la pandemia. El director puntualizó que el deporte es una herramienta de cohesión social y prevención de riesgos. «...Cuando un niño tiene acceso al deporte, tiene menos probabilidades de caer en dinámicas de violencia o consumo. El deporte salva vidas, y por eso estamos reforzando nuestro trabajo territorial...», concluyó.