FOMAG no tiene recursos para pagar los servicios médicos de noviembre y diciembre: Veeduría

Armenia

Voceros de la veeduría en salud de los maestros denuncian que el Fondo del Magisterio FOMAG no tiene los recursos para pagar los servicios médicos de noviembre y diciembre porque tiene un pasivo negativo de 3,5 billones de pesos. Por eso espera que Fecode convoque a paro nacional indefinido

En Caracol Radio Armenia hablamos con Dimas Arias, integrante de Veedusalud, Veeduría Nacional por el derecho a la salud del magisterio que manifestó su preocupación por todo lo que está pasando alrededor del sistema de salud de los maestros y el FOMAG

Y explicó “la situación financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG es crítica. Digamos que trimestralmente con los informes que entrega la Fiduprevisora, lo que se demuestra es que el patrimonio, es decir, todas las apropiaciones que tiene el fondo de prestaciones son cada vez más negativas, cada vez está bajando y reduciéndose el patrimonio al punto que hoy por hoy es negativo en 3.5 billones de pesos.

Y con eso, digamos que la situación es más crítica dado que el informe que tiene que ver con el capital de trabajo, es decir, el efectivo que tiene la cuenta para pagar hoy los servicios tiene un rojo también de cerca de 3 billones de pesos. Es decir, no hay plata con qué pagar noviembre y diciembre en materia de prestaciones de salud.

Esa situación se agrava con una reciente publicación en el perfil de X del FOMAG, donde informa que los costos de los servicios de salud de octubre del 2025 fueron de 554000 millones de pesos, es decir, 150000 millones de pesos por encima del promedio que presentara el mismo vicepresidente del FOMAC. En ese momento, Aldo Cadena en el Consejo de ministros.

Y agrega el docente y veedor “no hay ninguna duda de que el panorama es crítico, está en bancarrota la cuenta FOMAG y con ello está en riesgo las prestaciones sociales del magisterio y el más delicado de manera urgente los servicios de salud.

Siguen los problemas para los maestros en materia de salud

Dimas Arias veedor: el sistema de salud no ha mejorado, lejos de eso, hay nuevas barreras, hemos insistido. Hoy por hoy los maestros tienen que hacer autorizar citas con especialistas, tratamientos especializados. No hay quien haga referencia y contrarreferencia, es decir, es el mismo maestro que a través de WhatsApp le toca entonces buscar el especialista.

El tema pensional del magisterio está en riesgo.

Dimas Arias veedor: Nosotros hemos denunciado hace más de 1 año alcanzamos a señalar nuestras primeras denuncias por parte de la Veeduría Veedusalud en el que estaban apropiando recursos de las pensiones para poder pagar los servicios de salud.

Hace unos meses, se publicó el traslado de 1.7 billones de pesos, pero en el informe del trimestre julio - septiembre relacionan unos pasivos en pensiones de 3.7 billones de pesos. Luego lo que consideramos es que los recursos con los que se están cubriendo los faltantes en la prestación de los servicios o los sobrecostos en la prestación de los servicios, sin lugar a dudas, vienen de los recursos de ahorros pensionados y por eso no hay plata con qué pagar los servicios médicos de noviembre y diciembre.

¿Qué terminará haciendo este gobierno?

Dimas Arias: terminará el gobierno sacando de lo que pueda quedar de esas antiguas y de pensiones para cubrir esto. ¿Qué le estamos exigiendo al gobierno nacional? que pague todos los sobrecostos en salud que calculamos terminado el 2025 son 5.4 billones de pesos entre lo sumado del 24 sobre costos del 2024 y sobrecostos del 2025, Luego le estamos exigiendo al gobierno nacional, al gobierno de Petro que debe reponer todos los sobrecostos.

Llamado a Fecode

Al comité ejecutivo de Fecode y a todas las filiales y especialmente a las filiales, a las 32 filiales, a las juntas directivas que preparemos las condiciones para un paro nacional indefinido en la defensa del FOMAG y de nuestro régimen prestacional.