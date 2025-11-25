Entramado disidencias FARC: Fiscal Camargo evalúa compulsar copias a fiscal de Medellín que omitió infamación

La Corte Suprema de justicia llevó a cabo la audiencia con la terna para fiscal general de la nación. En la foto: Luz Adriana Camargo (Colprensa- John Paz) / jhon Paz

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que se está evaluando la posibilidad de compulsar copias contra la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, Gladys Gaviria Giraldo que tuvo en su poder durante 16 meses, los dispositivos electrónicos incautados a la disidencias de alias ‘Calarcá’ y que contenían la información que daba cuenta de los presuntos nexos entre ese grupo armado ilegal, el general del Ejército Juan Manuel Huertas y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, sin que avanzara en las pesquisas contra los implicados.

“Por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento”, dijo.

Agregó: ”claro que lo hemos evaluado, y tal vez la primera reacción es, hay que compulsar copias, porque ella no cumplió con su deber y no compulsó a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia esas copias, esa información para que se iniciaran las investigaciones pertinentes y porque si el caso la desbordaba pudo pedir ayuda”

Leer: Fiscal Camargo ordena investigación por presuntos nexos de disidencias FARC con Gobierno y Ejército

No obstante resaltó que, la funcionaria judicial ha avanzado en otros casos: “tiene sobre sus hombros una responsabilidad inmensa y la ha cumplido”, destacando que la información de los celulares ha sido clave para avanzar en la identificación de explosivitas del Frente 36 y esclarecer el atentado contra policías en Anorí, Antioquia.

Destacó que la fiscal especializada de Antioquía también logró encontrar en los dispositivos digitales previamente confiscados, información que podría conducir al paradero de los restos del subintendente de la Policía Nacional, Luis Hernando Peña Bonilla, quien fue secuestrado por las FARC en 1998 y asesinado en 2003.

“Nosotros nos enteramos ayer que dentro de esos dispositivos se encontró una información que es muy relevante que tiene que ver con el subintendente de la Policía Nacional, Luis Hernando Peña Bonilla (...) tenemos unos equipos del GRUBE nuestro y de la Policía Nacional, haciendo labores en terreno para encontrar los restos humanos.”

Leer:Entramado entre Gobierno, Ejército y disidencias: Petro niega informes que vinculan a Huertas y Wilmer

Sobre lo que viene para el integrante del Ejército y el funcionario del DNI, agregó la fiscal que, ordenará una “conexidad para que sea la delegada ante la Corte, con el apoyo de la delegada para la Criminalidad Organizada donde se adelante no solo lo que tiene que ver con el general Huerta, sino también con el señor Mejía”.

La titular del ente acusador se refirió también a la libertad que goza el jefe disidente alias Calarcá y anunció que remitirá toda la información y los nuevos elementos probatorios ligados a este escandalo al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño para que determine si procede la reactivación de su orden de captura.

Recordó que en su momento, este criminal no fue capturado el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de otros disidentes con los que se movilizaba, porque estaba cobijado por la política de Paz Total y no fue sorprendido cometiendo delitos de lesa humanidad.

Leer: Presunto entramado de corrupción entre disidencias de ‘Calarcá’, miembros del Ejército y Gobierno

Las cinco líneas de investigación por los presuntos nexos disidencias - Gobierno - Ejército

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó abrir cinco líneas de investigación para establecer los presuntos nexos de las disidencias FARC con el Gobierno y el Ejército: