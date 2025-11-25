Estos son los artistas invitados a la Lectura del Bando 2026: fecha, nómina y lugar

Carnaval de Barranquilla presentó oficialmente a los artistas que pondrán la cuota musical de la Lectura del Bando 2026, evento que marca el inicio de la temporada carnavalera y que se realizará el próximo 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez.

El legendario Grupo Niche, el maestro vallenato Iván Villazón y el reconocido pianista y compositor Chelito de Castro conforman la potente nómina que acompañará a los soberanos del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury, en una noche pensada como un homenaje a los ritmos autóctonos que enriquecen la fiesta.

Una puesta en escena para exaltar la tradición

La Reina del Carnaval, Michelle Char, quien destacó que la puesta en escena exaltará los ritmos y músicas tradicionales que hacen parte de la identidad barranquillera.

“Me llena de orgullo presentar esta nómina de lujo. Son artistas que representan la diversidad musical que nos caracteriza y que harán del Bando 2026 una noche inolvidable”, afirmó Michelle.

Grupo Niche, por primera vez en el Bando

Por primera vez en su historia, Grupo Niche hará parte de la nómina artística de la Lectura del Bando. La agrupación, galardonada en 2014 con el Súper Congo de Oro, llega con más de 40 años de trayectoria y una sorpresa especial: la presentación de una canción dedicada a Barranquilla en su nuevo álbum.

“Estamos muy emocionados porque por primera vez participaremos en el Bando. Esta ciudad siempre nos ha abierto las puertas y en Niche todos somos un poco barranquilleros”, expresó Álex Torres, integrante de la agrupación fundada en 1979 por Jairo Varela.

Chelito de Castro e Iván Villazón también en escenario

El maestro Chelito de Castro, quien también vivirá su primera participación en el Bando, aseguró que el show será profundamente emotivo:

“Es un momento especial. Trato y otras canciones han conectado con nuevas generaciones, y este será un homenaje a la música del Caribe y a nuestra identidad”, dijo.

Por su parte, el artista vallenato Iván Villazón, reconocido en 2023 con el Turbante de la Tradición en el Festival de la Leyenda Vallenata, aportará el sentimiento y la esencia del folclor que lo ha convertido en referente del género.

Cuenta regresiva hacia la fiesta más grande de Colombia

Con este anuncio, Carnaval de Barranquilla activa la cuenta regresiva para la Lectura del Bando 2026, una puesta en escena creada para exaltar el arte, la creatividad y la cultura de la ciudad. La fiesta más grande de Colombia se vivirá del 14 al 17 de febrero, y promete una celebración cargada de tradición, música y alegría.