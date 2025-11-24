Ciclismo

Figura del ciclismo colombiano anunció su retiro como profesional

Su equipo lo despidió con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

Esteban Chaves durante la primera etapa del Tour de Los Alpes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Esteban Chaves durante la primera etapa del Tour de Los Alpes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Después de 16 años de carrera, el bogotano Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo profesional. La noticia, que no dejó de generar sorpresa, se dio a conocer a través de las redes sociales del que había sido su equipo durante las últimas cuatro temporadas, el EF Education-Easypost.

“Tras dieciséis años, Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional”, informa la escuadra estadounidense en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde se ve al Chavito junto a su familia y reflexionando previo la decisión.

“Durante su carrera, Esteban ganó cinco etapas de Grandes Vueltas, Il Lombardia y podios en la clasificación general del Giro de Italia y la Vuelta a España. Un competidor feroz, siempre corrió con corazón, determinación y esa sonrisa que lo caracteriza”, añade el texto.

Y concluye: “Nuestro nuevo vídeo Explore, ‘Still Dreaming’, presentado por Wahoo, sigue a Esteban mientras reflexiona sobre su carrera y mira hacia el futuro como padre, esposo y una persona llena de esperanza”.

Noticia en desarrollo...

