Figura del ciclismo colombiano anunció su retiro como profesional

Esteban Chaves durante la primera etapa del Tour de Los Alpes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Después de 16 años de carrera, el bogotano Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo profesional. La noticia, que no dejó de generar sorpresa, se dio a conocer a través de las redes sociales del que había sido su equipo durante las últimas cuatro temporadas, el EF Education-Easypost.

“Tras dieciséis años, Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional”, informa la escuadra estadounidense en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde se ve al Chavito junto a su familia y reflexionando previo la decisión.

“Durante su carrera, Esteban ganó cinco etapas de Grandes Vueltas, Il Lombardia y podios en la clasificación general del Giro de Italia y la Vuelta a España. Un competidor feroz, siempre corrió con corazón, determinación y esa sonrisa que lo caracteriza”, añade el texto.

Y concluye: “Nuestro nuevo vídeo Explore, ‘Still Dreaming’, presentado por Wahoo, sigue a Esteban mientras reflexiona sobre su carrera y mira hacia el futuro como padre, esposo y una persona llena de esperanza”.

Noticia en desarrollo...