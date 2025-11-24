Asesinan a una bebé de 13 meses en el Magdalena: el presunto agresor fue capturado

Santa Marta

Hay sentimientos de consternación en el corregimiento de Apure, en el municipio de Plato, Magdalena, tras el asesinato de una bebé de 13 meses ocurrido la tarde del sábado 22 de noviembre. La gobernadora (e) , Ingrid Padilla, confirmó que el crimen fue reportado a las 5:30 p. m. del pasado sábado, momento en el que la Policía del departamento recibió la alerta de la comunidad.

De acuerdo con Padilla, los uniformados llegaron de inmediato al lugar y encontraron al presunto homicida aún en la zona, portando el arma artesanal —un elemento corto punzante— con la que habría atacado a la menor. Las primeras versiones indican que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, estaría pretendiendo a la madre de la víctima, una adolescente de 15 años con discapacidad cognitiva. Las autoridades investigan si el crimen se produjo en medio de un acto de venganza.

La mandataria expresó un rechazo frente a este asesinato y remarcó la urgencia de brindar acompañamiento psicosocial a la familia de la bebé, a los habitantes del sector y al corregimiento en general.

Padilla advirtió sobre la grave crisis de salud mental que atraviesa el departamento, señalando que cada vez son más frecuentes los casos de violencia, depresión, conductas suicidas y agresiones que involucran a niños, jóvenes y adultos. En ese sentido, insistió en fortalecer la red hospitalaria y los programas de atención inmediata para personas con trastornos o dificultades emocionales.

El presunto agresor permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial por uno de los crímenes más dolorosos que ha sacudido al Magdalena en los últimos meses. Las autoridades mantienen presencia en la zona y continúan recopilando pruebas y testimonios.