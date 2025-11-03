¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Colombia y qué tiendas tendrán los mayores descuentos?

El Black Friday, un fenómeno de compras que se originó en Filadelfia, Estados Unidos, ha consolidado su presencia en Colombia desde su introducción en 2014, convirtiéndose en una fecha clave tanto para consumidores como para el sector comercial.

Durante este día, tiendas de diversos países en el mundo ofrecen descuentos significativos en una amplia variedad de productos, desde electrodomésticos, ropa, calzado, hasta tecnología y artículos de hogar.

En Colombia también se adaptó una versión local del Black Friday con ofertas por al menos tres días seguidos. Otras tiendas lo extienden hasta el Cyber Monday (lunes siguiente del Día de Acción de Gracias).

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Colombia?

Para este 2025, la fecha oficial del Black Friday en Colombia es el viernes 28 de noviembre. Sin embargo, es una práctica común que las promociones se extiendan más allá de este día, abarcando varios días o incluso semanas.

Se anticipa que las ofertas pueden comenzar antes y prolongarse durante todo el fin de semana, llegando incluso hasta el 3 de noviembre. Vale destacar que en el país también se celebra otra jornada de descuentos en mayo, que este año se llevó a cabo del 30 de mayo al 1 de junio.

El Black Friday 2025 se perfila como una oportunidad excepcional para los consumidores colombianos de adquirir productos deseados con importantes descuentos.

Tiendas con grandes descuentos

Para esta edición, entre los participantes más prominentes se encuentran Falabella, Éxito y tiendas especializadas en tecnología y electrodomésticos como Lenovo.

Black Friday en Falabella

Falabella promete una amplia gama de ofertas en categorías como tecnología, moda, hogar y más, con beneficios adicionales para ciertos métodos de pago. Las categorías principales en Falabella incluirán tecnología, electrohogar, hogar, moda para mujer, moda para hombre, calzado para niños y belleza.

Se esperan descuentos en productos como celulares, televisores, pequeños electrodomésticos, muebles, ropa básica para mujer y hombre, ropa infantil, zapatos y sets de cuidado personal. Para maximizar las compras, se recomienda preparar un presupuesto, iniciar sesión en la plataforma, guardar productos favoritos, comparar precios históricos, revisar reseñas y garantías, y verificar las opciones de envío o retiro en tienda.

Además, se aconseja aplicar cupones, actuar rápidamente en las “flash sales” y optimizar el proceso de pago con cuotas y beneficios CMR cuando estén disponibles.

Descuentos en Éxito

Éxito anticipa sus mejores descuentos para el Black Friday 2025, con promociones que se extenderán desde el 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre. A través de sus “Black Days”, Éxito ofrecerá grandes descuentos en categorías como celulares, electrodomésticos, tecnología, hogar, moda y mercado.

Se esperan ofertas en televisores de diversas marcas como LG, Hisense y Samsung, con opciones que van desde 32 hasta 70 pulgadas o más, y tecnologías como Led, Oled, Qled, Full HD y Ultra HD 4k. En la categoría de celulares, se podrán encontrar descuentos en marcas como Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor, Motorola y Poco. También habrá ofertas en computadores, portátiles y tablets de marcas como Asus, Lenovo, Hp y Apple, ideales para trabajo, estudio o entretenimiento.

En electrodomésticos, Éxito ofrecerá promociones en marcas como Samsung, LG, Haceb y Whirlpool, incluyendo neveras, lavadoras, secadoras, freidoras de aire, ollas multifuncionales, microondas, cafeteras, aires acondicionados, ventiladores y estufas.

Lenovo

Lenovo, especializada en tecnología, también participará activamente en el Black Friday. La marca ofrecerá una variedad de productos con descuentos, incluyendo computadoras portátiles y de escritorio para el hogar, la oficina o gaming, tablets para entretenimiento o productividad, y accesorios como monitores, teclados, mouse y equipos de audio, así como celulares. Lenovo asegura su presencia tanto en el Black Friday como en el Hot Sale, brindando tecnología de calidad a precios competitivos.

Además de estas marcas, muchas otras tiendas de diversos sectores, como Pilatos en moda, también se sumarán al evento con sus propias promociones.