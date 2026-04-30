¿Cómo enfrentar la crisis del sistema de salud? Hablan los asesores de las campañas

En la alianza Hora20 y El País en Elecciones el turno es para los asesores de la estrategia en salud de las campañas de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, quienes le contarán a los electores cuál será el plan para enfrentar la crisis en salud, el futuro de las finanzas del sector y la atención a los pacientes. Responderán sobre las dudas ante la sostenibilidad del sistema, los diversos riesgos que enfrenta y las formas para llevar mejores servicios de salud a todos los rincones del país.

Lo que dicen los panelistas

Alejandro Gómez, asesor de la campaña de Claudia López y exsecretario de salud de Bogotá, explicó que desde la campaña se identificaron dos crisis: una estructural en el sistema de aseguramiento, que viene de hace 10 años y sobre la cual apunta, se suma una crisis aguda de liquidez, “hoy de cada $100 pesos que entran a EPS, salen $110. La siniestralidad está un 10% por encima y las EPS tienen la orden de girar 80% de UPC; el sistema se revienta por los prestadores”. En ese sentido detalló que se busca entrar con un plan de choque para generar fondo con títulos de deuda del Estado, “sería como un Fogafín para la salud y rescatar prestación en servicios de salud con el fin de llegar a inyectar recursos a clínicas, hospitales y prestadores”.

Advirtió que no piensan recuperar el sistema que teníamos, “queremos reconstruirlo. Reconozco ventajas del modelo de aseguramiento, caída en tasa de mortalidad infantil y materna, pero no vivíamos en el paraíso porque el modelo de aseguramiento hizo agua desde hacer 15 años, desde 2015 hablamos de insuficiencia de UPC. Debemos hacer reforma para los próximos 30 años”. Ante esa realidad, propone realizar un estudio actuarial, “hoy hacemos ajustes de UPC y vemos el gasto del año anterior de las EPS y calculamos la prima con base en lo que se gastaron. Se necesita nuevo estudio actuarial y a partir de ahí un nuevo plan de beneficios”. Finalmente, dijo que es cambiar el sistema de seguridad social en salud, “que es un sistema de acceso a servicio de salud, a un sistema de cuidado y protección social”.

Iván Sánchez, asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella y excontralor delegado anticorrupción, habló de una inyección de recursos por $10 billones: “No vamos a titularizar, lo tenemos en el presupuesto, ya tenemos las contrapartidas, saldrá plata de Adres y eso saldrá de bloques específicos para pagar nóminas y a prestadores. Vamos a inyectar $3 billones para medicamentos, $2 billones para pacientes crónicos, además, tenemos un colchón para intervención en Invima, que tiene 28 mil procedimientos represados”. Destacó que se pondrá en marcha un PMU con actores territoriales, “hay que tener gobernadores y secretarios de salud. Hay que reconocer insuficiencia de UPC, que son unos $15 billones. Las EPS deben mantenerse y el modelo de aseguramiento es el modelo a seguir, pero a las que tenemos intervenidas toca hacerles auditoría forense porque son nidos de corrupción”.

Por otro lado, dijo que a la Nueva EPS no la vamos a liquidar, pero EPS que no dé los números, deberá ser liquidada. Sobre verificación y control, dijo que se va a establecer un régimen centralizado de seguimiento y supervisión vía IA, big data y ver cómo entra y sale cada peso. Sobre la entrega de medicamentos, dijo que se utilizará logística y las farmacias para que ayude en : “a pacientes crónicos entregamos medicamentos en casa. Tendremos una inyección de $3 billones”.

Andrés Salcedo, asesor de la campaña de Sergio Fajardo, médico y excandidato a la Cámara de Representantes, explicó que el siguiente gobierno calculará la UPC del 2027, “no podemos cometer los mismos errores, pero si no vemos cómo está la información, pues seguiremos en lo mismo”. Resaltó que los agentes interventores de las EPS se deben nombrar con mérito, “no podemos tener personas que no sean idóneas. También garantizar reapertura de servicios, que han sido los principales afectados, por otro lado, hay que realizar auditoría a EPS, intervenidas o no. Queremos que EPS se territorialicen para que las personas tengan red de servicios a una distancia acorde al lugar donde viven Remiten pacientes de Casanare hasta Tolima”.

Detalló que las EPS deben mantenerse por mecanismo de giro directo, “que Adres gire recursos, que en verdad se dé a todos por igual y en la medida que llegan facturas. Es necesario que EPS trabajen en prevención; no han cumplido con ese rol”. En cuanto a medicamentos, dijo que se van a priorizar medicamentos de pacientes con enfermedades de baja prevalencia, de alto costo u huérfanas, “es también modificar cómo se contrata la compra de medicamentos, es como si compramos al por mayor”.

Juan Diego Álvarez, asesor de la campaña de Paloma Valencia, Doctor en derecho y políticas públicas y profesor universitario, comentó que la campaña se concentrará en hacer intervenciones durante los primeros 100 días, “primero, instalaremos un PMU en Presidencia que permita escalar la toma de decisiones para gestionar todos los niveles sectoriales y a nivel territorial. Es un ejercicio de priorización de quejas porque calculamos que puede haber 10 millones de atenciones represadas”. En segundo lugar, habló de inyectar recursos al sistema para reactivarlo, “es indispensable cumplir la orden de la Corte sobre UPC, entonces es inyectar recursos para que prestadores cuenten con recursos para prestar servicios y que se dé entrega de medicamentos”. En tercer lugar, planteó que se debe entrar con equipo técnico para obtener información confiable sobre cómo están las EPS intervenidas.

En lo estructural, dijo que el modelo y el sistema en salud ha sido un logro importante en equidad, “nuestro compromiso es recuperar un modelo mixto y solidario en salud, aunque hay inconvenientes y se requieren ajustes en el modelo de aseguramiento”. Sobre la UPC, dijo que se debe mutar a un cálculo diferencial, “es una UPC que permita pagar por elementos que no son solo agregadores de población, sino ajustadores de riesgo que permitan calcular carga y perfil de las personas”. En cuanto al acceso a servicios en la ruralidad, dijo que se utilizarían herramientas como telemedicina y teleconsulta que permitan usar capacidad de especialistas para llegar a zonas dispersas”.