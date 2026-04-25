FILBo: universo editorial, recomendaciones y el futuro del libro

En Hora20 una mirada a los libros, la literatura, a las novedades, pero también a las tendencias que marcan el mundo del libro. El debate sobre la influencia de la inteligencia artificial, qué tanto estamos leyendo, cómo estamos leyendo, que se encuentra en las estanterías. Todo esto a propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que arrancó el martes de esta semana y que irá hasta el próximo lunes 4 de mayo.

Lo que dicen los expertos

Camilo Hoyos, literato, doctor en Humanidades y director de Paredro Podcast, comentó que el lema de la feria “Escucharnos es leernos”, hace parte de una constatación, “Estamos en tiempos de ruido, estamos en tiempos de sobreestimulación y los libros son en realidad una pausa donde podemos recuperar la respiración. Es un llamado muy bonito que nos permite pensar que el silencio no es ausencia y no es cobardía. A mí me gusta mucho que se vincule la experiencia lectora con ese cultivo interior”.

Sobre la falta de mujeres en la sesión inaugural de la FILBo, dijo que no se entiende la ausencia de las mujeres cuando todo el gremio editorial es consciente de la diversidad que hay actualmente, “me parece que hay que revisar esa ausencia de mujeres porque no da fe de la experiencia y de la práctica que todos nosotros que trabajamos abriendo los libros nos damos cuenta y valoramos”.

Diana Rey, directora ejecutiva de Fundalectura y exgerente de Ferias en la Cámara Colombiana del Libro, comentó que tras haber sido gerente de la FILBo por nueve años ahora ve una feria que ha crecido, cambiado y dinamizado, “también creo que es muy esperanzador ver que siga llevando tantísimas personas y tantísimos lectores. La FILBo es un espacio fundamental en el circuito editorial, además, parece muy impresionante el crecimiento que ha tenido toda la parte de editores independientes y todas las propuestas nuevas de la Cámara de la Industria Independiente”. Por otro lado, dijo que este es un escenario fundamental para democratizar el acceso al libro.

Andrés Sarmiento Villamizar, gerente de Panamericana Editorial, explicó que la editorial llega a la FILBo con una gran programación de autores en la línea de literatura infantil y juvenil, “esto corresponde un poco a nuestra misionalidad con los catálogos de promoción escolar y por supuesto edición general, edición de interés general, tenemos una oferta muy amplia dentro de la Filbo”. También resaltó que cuentan con autores internacionales como Daniel Aristarco que viene de Italia para hablar de fake news, “también tendremos un libro bellísimo sobre la migración venezolana de Fanuel Hanan Diaz y homenajes a Pilar Lozano que hace parte de la serie de grandes escritoras colombianas”.

Sobre la realidad de la industria editorial, comentó que hay una presencia muy robusta de novedades que al tiempo se terminan canibalizando las unas a las otras cada semana, “Colombia sigue teniendo un comportamiento en la lectura que transita por supuesto por las novedades literarias, los grandes autores y autoras, no solamente del país sino internacionales, además, la no ficción sigue siendo un punto de interés”.

Carolina López, directora Literaria de Penguin Random House, conto que la editorial llega a la feria con 145 eventos, 20 autores internacionales y 125 nacionales, “estamos muy contentos este año con las novedades que ya hemos estado presentando al mercado en este mes, pero que tendrán también eventos durante la feria”. Habló de novedades como el libro de Freddy Vega, que es el fundador de Platzi, que se llama Control, “nos trae la idea de que todo el poder está dentro de nosotros y lo podemos canalizar para controlar muy diversos aspectos de nuestra vida y conseguir el futuro que queremos”. También resaltó el libro de Daniel Samper Pizano y Enrique Santos, Memorias cruzadas, el libro de María Elvira Samper y Yolanda Ruiz de las Menopáusicas y la novedad de Mauricio García Villegas, Antes de perder el juicio, “es un libro contemporáneo sobre los tiempos que corren, sobre la posverdad, sobre los valores del pensamiento y de cómo podemos limpiar un poco esa conversación pública tan álgida que hemos estado viviendo en los últimos tiempos”. En cuanto a literatura, habló de la presentación de David Toscana con su libro El ejército ciego, con el que ganó el Premio Alfaguara.

Felipe González, director Editorial de Laguna Libros y presidente de La Cámara Colombiana de las editoriales independientes, hizo referencia al episodio de censura en Medellín ante la prohibición del lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política, “esto más que un desacierto o una torpeza, es un acto completamente ilegal y vergonzoso. Afortunadamente el libro sí se presentó, pero esto es increíble. En esta premisa de que escucharnos es leernos, creo que es una muestra de que no nos escuchamos”. Resaltó que la biblioteca no debe ser un espacio neutral, “es un espacio incluso que debe ser activo en la construcción de democracia, es el espacio ideal para ir a discutir, para ir a conocer, para escucharnos y leernos”.

Sobre las novedades de Laguna, dijo que serán 14 para esta edición, además, de contar con el Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas, “como Cámara Independiente tenemos presencia en la programación del auditorio Lili Ungar de la Carpa País de Libros, donde hay una librería de editoriales independientes operada por la Asociación de Libreros, tenemos un auditorio que se llama la Recámara Independiente en el pabellón 17”. También resaltó la colección de Biblioteca de Escritoras Colombianas, “desde la Cámara Independiente articulamos a 15 editoriales independientes y dos universitarias para publicar una edición comercial que empezó a circular en diciembre de la Biblioteca de Escritoras Colombianas.”.

Hugo Marroquín, director de Marketing y Comunicación de Planeta, contó que la editorial llega con 190 eventos y más de 100 autores que participarán en firmas de libros, mesas de debate y presentación de obras. Detalló que la oferta es muy variada, pues va desde Mario Mendoza con La hora de los lobos, pasando por Nadie muere en la víspera, la nueva novela del exsenador Gustavo Bolívar hasta el ensayo de Alejandro Gaviria, Contra el fanatismo, ensayos para una Colombia posible.

Frente a la realidad de la industria editorial, dijo que evidentemente hay una sobreoferta, “ha cambiado mucho el mercado editorial después de la pandemia, cuando era un mercado donde predominaban las novedades y la revaloración de los libros de fondo ha sido extraordinaria”. Detalló que la rentabilidad es muy variada y que un mercado como el colombiano funciona a partir de los 1.500 ejemplares, “pero hay algo en el libro y en la creación y en las obras que por supuesto tiene que ver con la rentabilidad, en tanto nosotros somos una empresa, pero también tiene que ver con aquello que es importante para las discusiones del país”. Finalmente dijo que Colombia es el tercer mercado en América Latina después de Argentina, que tiene una larga tradición de consumo de libros y, de México, que lidera por el tamaño poblacional.

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