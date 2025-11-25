Puerto Candelaria Big Band revive la cumbia en el Teatro Mayor este 5 de diciembre

El próximo 5 de diciembre a las 7:30 p.m., el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será el escenario de un espectáculo único: Puerto Candelaria Big Band, una propuesta que expande la agrupación a 13 músicos en escena para rendir homenaje a los grandes maestros de la cumbia colombiana.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de exquisitos arreglos que reviven clásicos inmortales como Momposina, Pepe, Yo me llamo cumbia y Danza negra, piezas que marcaron la historia musical del país. La agrupación promete un viaje lleno de nostalgia, elegancia y magia, evocando la época dorada de los clubes colombianos en los años cincuenta.

Bajo la dirección del genio musical Juancho Valencia, la Big Band ofrecerá una experiencia sonora única, con solos de clarinete, voces que transportan y virtuosos saxofones que darán vida a los temas del álbum La Sociedad de la Cumbia, nominado al Latin Grammy en 2024. Este proyecto reafirma el compromiso de Puerto Candelaria con la innovación y la preservación de nuestras raíces musicales.

El concierto será una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y celebrar el inicio de las fiestas decembrinas con lo mejor de la música colombiana. Las entradas están disponibles desde 30 mil pesos en tuboleta.com, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un lugar en esta noche inolvidable.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este homenaje a la cumbia, un género que sigue conquistando corazones y que, gracias a propuestas como la de Puerto Candelaria, se mantiene vigente y lleno de vida. Reserva tu entrada ahora y prepárate para vibrar con la esencia de nuestra cultura.