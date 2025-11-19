Corte deja en firme juicio contra Polo Polo por hostigar al presidente Petro: rechazan nulidad

JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de nulidad y dejó en firme el juicio en contra el congresista Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado en contra del presidente Petro y miembros del M-19.

La Sala consideró que no se afectó el derecho a la defensa y que los hechos jurídicamente relevantes, tanto en la apertura del sumario, como en la indagatoria y en la acusación, se limitaron a la publicación que hizo Polo Polo en sus redes sociales.

Recordemos que el proceso está relacionado con dos publicaciones el 14 de noviembre de 2023: el primero, a la 1:05 p.m., que contenía la frase «¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!» junto a un video de la quema de una bandera del Movimiento M19; el segundo, a las 7:37 p.m., que mostraba la incineración de una efigie con la misma bandera y el rostro del presidente de la República Gustavo Petro.

Testimonios y pruebas en el juicio

En ese orden de ideas la audiencia preparatoria se definieron las pruebas, documentos y testimonios que serán tomados en cuenta en el juicio en contra del representante.

De hecho entre los testimonios que escuchará la Sala se accedió a conocer el del presidente Gustavo Petro.

“Se accede a su testimonio por considerarse pertinente su declaración de cara a evidenciar si tuvo conocimiento directo de las publicaciones realizadas por el procesado y, si como consecuencia de estas, ha sido objeto de hechos concretos que hayan afectado su vida, integridad o seguridad”, indicó la Sala.

Asimismo, se escuchará el testimonio de la vicepresidenta Francia Márquez, de la senadora María José Pizarro y de Javier Alfonso Forero Niño representante legal del movimiento político M-19.