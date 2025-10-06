Corte Suprema escuchará al presidente Petro en juicio contra Miguel Polo Polo por hostigamiento

JUSTICIA

Avanza en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la investigación contra el representante por la circunscripción afro, Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado.

Los hechos por los que se le investiga a Polo Polo se remontan a noviembre de 2024 cuando el representante escribió “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañadpo con un video que mostraba la quema de una bandera del M-19. Para el alto tribunal esta publicación podría tener potencial de incitar al odio y a la violencia contra de los integrantes de este grupo político.

Testimonios y pruebas en el juicio

En ese orden de ideas la audiencia preparatoria se definieron las pruebas, documentos y testimonios que serán tomados en cuenta en el juicio en contra del representante.

De hecho entre los testimonios que escuchará la Sala se accedió a conocer el del presidente Gustavo Petro.

“Se accede a su testimonio por considerarse pertinente su declaración de cara a evidenciar si tuvo conocimiento directo de las publicaciones realizadas por el procesado y, si como consecuencia de estas, ha sido objeto de hechos concretos que hayan afectado su vida, integridad o seguridad”, indicó la Sala.

Asimismo, se escuchará el testimonio de la vicepresidenta Francia Márquez, de la senadora María José Pizarro y de Javier Alfonso Forero Niño representante legal del movimiento político M-19.

Defensa apela nulidad

Pese a que la Sala negó la nulidad solicitada por la defensa del congresista, se elevó el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal.

"De no prosperar la nulidad, se abrirá un debate dogmático muy interesante sobre el principio de lesividad. Un tweet y un retweet, en los términos de los hechos denunciados, no tienen la potencialidad de afectar el bien jurídico tutelado“, dijo el abogado Jhonathan Peláez.