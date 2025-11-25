OFICIAL: ¿Cristiano Ronaldo jugará el Mundial? FIFA confirmó sanción tras expulsión ante Irlanda

Cristiano Ronaldo, flamante estrella de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria. Expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.

En el Irlanda - Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla, pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.

Le puede interesar: FIFA habilitó la reventa oficial del Mundial: guía para comprar boletas HOY y precios de la final

La expulsión de Ronaldo y su reacción a la jugada

⚽ LA EXPULSIÓN DE RONALDO



Cristiano y su momento de furia en el duelo Portugal-Irlanda en las Eliminatorias.



▶️ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ihVOmoikBQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 13, 2025

Ronaldo, hombre récord en los Mundiales

El portugués, actual máximo goleador en la historia del fútbol, logró un nuevo reconocimiento en el último Mundial disputado en Qatar en el año 2022, tras convertirse en el primer futbolista en anotar al menos un gol en cinco mundiales distintos, pues CR7 anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, ahora, en la antesala el inicio de una nueva cita mundialista, Cristiano buscará anotar un nuevo tanto para conservar su distinción, pues el argentino, Lionel Messi, podría igualar su récord si anota en la competición en 2026 y el luso no lo hace.

A pesar de ostentar el histórico récord, la Copa Mundial de la FIFA no es una competencia que le haya dado muchas alegrías a Cristiano Ronaldo, pues no ha podido disputar la final en ninguna de sus cinco participaciones, además, se le ha negado el gol en las fases KO, una racha que espera darle fin el próximo año en territorio norteamericano.

Vea también: Rodallega, a la par de Messi: La distinción para el delantero de Santa Fe tras triplete a Fortaleza

No obstante, la selección de Portugal luce como una de las grandes favoritas a disputar el título, cuyo campeón vigente es Argentina, a estos dos países se les suma Francia, España y Alemania, quienes llegan fortalecidas a la cita mundialista.

Los títulos de CR7 con Portugal

Cabe resaltar que Cristiano Ronaldo se llevó el título de la UEFA Nations League en una disputada final ante España, la cual se terminó decidiendo a través de la tanda de penales, precisamente, el delantero anotó uno de los dos tantos de su equipo en el tiempo reglamentario y cerró así una deuda pendiente en finales, pues en la EURO 2016 - título más importante obtenido por el país -, Ronaldo salió lesionado en los primeros minutos del compromiso.

En total, Ronaldo se ha coronado en tres ocasiones con su Selección, dos veces en Nations League y una Eurocopa, además, obtuvo un tercer puesto en 2017 de la Copa Confederaciones de la FIFA, torneo extinto y que fue remplazado por la ‘Finalissima’, cuya nueva edición se disputará en 2026 entre Argentina y España como abrebocas del Mundial.

Lea también: Luis Díaz ha marcado más goles esta temporada, que todos los refuerzos del Liverpool juntos