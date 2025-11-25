Margarita Guerra recibió credencial de gobernadora del Magdalena y solicita a Asamblea su posesión

Margarita Guerra recibió la credencial del CNE que la acredita como Gobernadora del Magdalena tras las elecciones atípicas del 23 de noviembre

Magdalena

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este lunes 25 de noviembre los resultados del escrutinio general de las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena, declarando como ganadora a María Margarita Guerra Zúñiga, representante de la Coalición Fuerza Ciudadana.

Con la decisión, la dirigente recibió su credencial como gobernadora electa para el periodo que culmina en el año 2027, quedando habilitada para avanzar en el proceso de posesión.

Según el Acta del Escrutinio General (E-26 GOB), la candidata electa obtuvo 189.652 votos, superando a Rafael Noya quien logró 124.616 votos; seguido se ubicó Miguel Martínez con 15.766 votos, mientras que Luis Santana sumó 1.508 votos. En total, el CNE reportó que se contabilizaron 336.514 votos válidos y 4.972 en blanco.

Le puede interesar: “Yo no llego a improvisar, llego a cumplir”: Gobernadora electa del Magdalena, Margarita Guerra

En ese sentido, la gobernadora electa radicó ante la Asamblea Departamental la solicitud formal para ser posesionada este miércoles 26 de noviembre a las 5:00 p.m. y entregó la documentación requerida por la Ley 2200 de 2022, que asigna a esta corporación la función de posesionar al gobernador una vez concluido el escrutinio y verificada la documentación.

Con este trámite, se activa el último paso para que María Margarita Guerra asuma oficialmente la Gobernación del Magdalena, tras su victoria en las elecciones atípicas del pasado 23 de noviembre.