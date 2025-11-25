Maicol Lopera renuncia al Concejo de Pereira y anuncia candidatura a la Cámara de Representantes

Pereira

Luego de dos periodos y medio en el Concejo de Pereira, Maicol Lopera Cardona oficializó su renuncia con el propósito de asumir un nuevo reto en su carrera política: aspirar a la Cámara de Representantes por Risaralda.

La decisión se dio a conocer durante una intervención pública en la que expuso su visión de futuro y el propósito que orientará su trabajo en el ámbito nacional.

El excandidato a la Alcaldía de Pereira anunció también que recibió el aval del Partido Liberal, respaldo que marca el inicio de su campaña y que, según indicó, representa un compromiso para fortalecer el liderazgo regional en el Congreso de la República.

Durante su intervención, Lopera destacó la necesidad de que el departamento cuente con liderazgos sólidos, formados en la gestión pública y con experiencia en la construcción de soluciones reales para las comunidades.

“Me despido del Concejo con gratitud, pero doy este paso porque tengo la certeza de que el norte es trabajar por nuestro departamento. El servicio público exige grandeza, criterio y visión de futuro. Risaralda necesita líderes comprometidos y con experiencia en la gestión pública”, afirmó Lopera.

En su mensaje de despedida, Lopera resaltó la importancia de trabajar de manera articulada y transparente entre los distintos candidatos y actores políticos que participarán en la contienda legislativa, y afirmó que su propósito es seguir aportando a la transformación del territorio desde escenarios con mayor alcance.

