Elecciones 2026: ¿Está Colombia preparada para enfrentar los desafíos de los comicios?

Con panelistas del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, Transparencia por Colombia y directores y profesores de derecho y ciencias jurídicas, se desarrolló el foro Democracia y Legalidad electoral en la Pontificia Universidad Javeriana.

En el evento organizado por Prisa Media, se establecieron los principales desafíos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones del 2026, entre ellos la transparencia de los escrutinios, la desinformación en las redes sociales y las calidades e inelegibilidades para los candidatos.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero explicó también que existe otro desafío ante el desconocimiento de algunos candidatos y es el transfugüismo. Dijo que el Consejo de Estado ha tenido que anular muchas elecciones por las complejidades de la doble militancia.

Por su parte, el registrador Nacional Hernán Penagos habló sobre la necesidad de que el Gobierno mejore el apoyo a las Instituciones de cara a los retos que se presentan en el camino hacia las elecciones del próximo año.