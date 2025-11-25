Llega a Bogota el Festival Ondas: seis noches únicas de música en el Parque Simón Bolívar

Del 13 al 22 de febrero de 2026, Bogotá será el epicentro de una experiencia musical diferente con el Festival Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia.

Este innovador formato se desarrollará en un teatro efímero al aire libre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ofreciendo un espacio reducido y con aforo limitado para garantizar una conexión íntima entre el público y sus artistas favoritos.

A diferencia de los festivales masivos, Ondas apuesta por la curaduría, la cercanía y la comodidad, con seis noches independientes, cada una dedicada a uno o dos artistas que comparten afinidad musical. Además de música, el festival integrará gastronomía y cultura, creando una experiencia auténtica y significativa.

Antonio Alarcón y Angelica Torres, voceros del Festival Ondas nos explican como funcionará:

Programación por días:

13 de febrero: Ivy Queen y Villano Antillano – Dos íconos del género urbano que prometen encender la primera noche con reguetón y empoderamiento.

Ivy Queen y Villano Antillano – Dos íconos del género urbano que prometen encender la primera noche con reguetón y empoderamiento. 14 de febrero: The Cardigans – La legendaria banda sueca regresa con sus éxitos de pop alternativo para celebrar el Día de San Valentín.

The Cardigans – La legendaria banda sueca regresa con sus éxitos de pop alternativo para celebrar el Día de San Valentín. 15 de febrero: Encanto de Disney en concierto – Una propuesta sinfónica que revive la magia de la película que conquistó al mundo.

Encanto de Disney en concierto – Una propuesta sinfónica que revive la magia de la película que conquistó al mundo. 19 de febrero: Arde Bogotá y Silvestre y La Naranja – Rock alternativo y sonidos frescos desde España y Argentina en una noche explosiva.

Arde Bogotá y Silvestre y La Naranja – Rock alternativo y sonidos frescos desde España y Argentina en una noche explosiva. 20 de febrero: Justin Quiles y Ovy on the Drums – Ritmos urbanos y beats que pondrán a bailar a todo el público capitalino.

Justin Quiles y Ovy on the Drums – Ritmos urbanos y beats que pondrán a bailar a todo el público capitalino. 21 de febrero: Jerry Rivera – El ícono de la salsa cerrará con una velada llena de romanticismo y sabor caribeño.

Jerry Rivera – El ícono de la salsa cerrará con una velada llena de romanticismo y sabor caribeño. 22 de febrero: Encanto (versión sinfónica) – Una segunda función para quienes no quieran perderse esta experiencia familiar.

FESTIVAL ONDAS FEBRERO 2026 CORTESIA FESTIVAL ONDAS Ampliar

Cada fecha contará con entradas individuales, disponibles en festivalondas.com y plataformas autorizadas. Los precios arrancan desde $119.000 COP + servicio, con preventa activa desde octubre. El festival también ofrecerá zonas gastronómicas y coctelería para acompañar la música con sabores únicos.

JERRY RIVERA FESTIVAL ONDAS CORTESIA FESTIVAL ONDA Ampliar

Ondas no busca gritar más fuerte, sino escuchar mejor. Es una invitación a bajar el ruido y subir la frecuencia, disfrutando de la música con calma, intención y conexión. ¡Elige tu noche y vive la experiencia que marcará tendencia en Bogotá!