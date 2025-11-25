Gobierno lanza Salvia en Barranquilla en medio de grave crisis de violencia contra la mujer

El Gobierno Nacional presentó en Barranquilla “Salvia”, una plataforma integral diseñada para enfrentar las violencias basadas en género y prevenir feminicidios en Colombia. El anuncio fue realizado por la viceministra de la Mujer, Támara Ospina, durante una conversación en Caracol Radio, donde también se analizó el preocupante panorama de violencia que enfrenta el Atlántico.

Ospina detalló que Salvia, el Sistema Nacional de Atención, Registro, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género y por Prejuicio, entra en operación como una plataforma tecnológica de acceso nacional. Desde allí, las mujeres podrán activar rutas de denuncia, recibir orientación y acceder a acompañamiento especializado a través de la línea 155 o del portal web.

“Hoy ponemos en marcha Salvia, la apuesta más ambiciosa del Gobierno del Cambio, y la más grande que haya tenido el país, para enfrentar las violencias contra las mujeres. Esta estrategia nace del Plan Nacional de Desarrollo y del fortalecimiento institucional que trajo la creación del Ministerio de Igualdad y del Viceministerio de las Mujeres. Salvia es el Sistema Nacional de Atención, Registro y Seguimiento de las violencias basadas en género. Las mujeres podrán acceder por la línea 155 y ahora también a través de una plataforma tecnológica que unifica información y coordina a todas las entidades responsables. Nuestro objetivo es claro: eliminar barreras y garantizar una atención efectiva desde cualquier punto donde una mujer busque ayuda”, explicó la viceministra.

Atlántico, bajo alarma por el aumento de feminicidios

El lanzamiento ocurre en un escenario crítico: el Atlántico registra más de 50 mujeres asesinadas en lo corrido del año, de las cuales entre 11 y 14 han sido tipificadas como feminicidios. Las autoridades han advertido sobre un fenómeno que genera especial preocupación: el asesinato de mujeres por parte de sicarios, una modalidad que ha aumentado en la región.

“La situación de violencia contra las mujeres se vive en todo el país, y aunque el Atlántico es uno de los departamentos con más casos y feminicidios, la respuesta no puede limitarse a una sola estrategia. Mejorar la atención del Estado, integrar las rutas y eliminar barreras es clave para prevenir estos hechos, y por eso Salvia es un paso fundamental. Pero también necesitamos un esfuerzo de toda la sociedad para una transformación cultural profunda. Este es un problema histórico y global, y solo cambiando esa cultura machista podremos reducir las violencias. Eso implica inversión, campañas sostenidas y un trabajo decidido desde el sistema educativo y desde los hogares. Es necesario reflexionar sobre cómo estamos formando a niños y niñas, y cómo ciertos patrones tradicionales siguen alimentando comportamientos que más adelante se convierten en violencias”, dijo.

Llamado a fortalecer la atención institucional

La viceministra hizo un llamado contundente a las entidades y funcionarios encargados de atender denuncias por violencia de género. Señaló que muchos casos siguen siendo minimizados en las instituciones, lo que retrasa la activación de rutas de protección y pone en riesgo a las víctimas.