DIAN: Cerró 5 locales en terminal de transportes Armenia por no emitir factura electrónica

Armenia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN llevó a cabo una nueva ronda de visitas a diferentes negocios y comercios para revisar si estos tenían implementada la facturación electrónica.

Precisamente ayer lunes 2 de septiembre funcionarios de la DIAN realizaron operativos cerrando 5 establecimientos comerciales dentro del terminal de transportes de Armenia por no estar emitiendo aún la factura electrónica.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juan Carlos Arcila, defensor del contribuyente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN eje cafetero que señaló que estas jornadas se están realizando en todo el país.

Sobre las jornadas

Son unas jornadas especiales que está adelantando la DIAN, a nivel nacional. Esto no es solamente a nivel local. Están todos los funcionarios precisamente visitando los locales y para mirar cómo es el proceso de facturación electrónica, es un proceso, inicialmente pedagógico donde se mira el RUT si son responsables del IVA si no son responsables del IVA si la factura está cumpliendo con todos los requisitos.

Añadió que “es una invitación a ellos y precisamente también a los clientes que quieran comprar también como deben exigir la facturación electrónica y la importancia para el país realmente de poder estar cumpliendo con este requisito”

Sobre la facturación electrónica

En las visitas se puede evidenciar algunos problemas de algunos comerciantes donde precisamente al momento de hacer la visita se nota que no hay una un proceso de facturación electrónica como debe ser y en ese sentido comienza un proceso hay que aclarar como en el terminal de transportes en el momento en que se cierra ya un local, eso no es inmediato porque en ese momento llegó la visita, simplemente a cerrar todo eso tiene un debido proceso cuando se evidencia ese tipo de casos se requiere a la empresa, al establecimiento para que presente todos los descargos que debe presentar porque no lo está haciendo, porque no está cumpliendo con los requisitos, de ahí tiene la defensa del representante legal con el establecimiento de comercio presenta los documentos soportes y por qué está haciendo y después de un proceso se determina si hay una causal para una sanción”

Sanciones

Juan Carlos Arcila, defensor del contribuyente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN eje cafetero explicó que las sanciones puede ser de varios tipos, puede ser pecuniaria se le cobra un porcentaje de las ventas diarias que tenga la empresa o el establecimiento de comercio o también si ellos lo ponen en una balanza que es más es mejor ellos pueden entonces aceptar el cierre del establecimiento de comercio por varios días y ahí es cuando se llega, pero tengo para decirte que ese proceso pueden pasar varios meses y se le da la oportunidad de defensa a las personas.

Invitación

En cuanto a todo el proceso facturación electrónica se hace una invitación a las personas que averigüen con la DIAN que acudan a la entidad, a la Defensoría del contribuyente para orientación y poder cumplir con este requisito que precisamente está la DIAN haciendo unas campañas muy fuertes.

¿Qué pasa con el establecimiento cerrado?

Una vez cerrado el establecimiento es porque finiquito el proceso ya en como como todo en la vida gubernativa, en ese momento ya se han presentado ya todas las pruebas se han evidenciado los problemas y ya la sanción definitiva ya después cuando ya se sanciona definitivamente con el cierre o el pago pecuniario ya no es posible hacer nada más, porque ahí termina el proceso, entonces ya es el último proceso y varios días después ya cuando se determina la sanción ya pueden volver a abrir y se hace el proceso de quite de los sellos al este establecimiento de comercio.