En el oriente antioqueño se beneficiarán 23 mil personas con el Banco de Alimentos Foto: Gobernación de Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia en alianza con Grupo BIOS, Jerónimo Martins - Tiendas ARA y la infraestructura de la Fundación Saciar, pudo ser relanzado el proyecto que beneficiará y fortalecerá la seguridad alimentaria en los 23 municipios del Oriente del departamento.

El Banco de Alimentos del Oriente Antioqueño, reafirma el compromiso social con la seguridad nutricional y alimentaria de la región, beneficiando así a 23 mil personas y a 55 instituciones que prestan su servicio a personas mayores, niñas, niños y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos, y familias en condición de vulnerabilidad.

La sede repotenciada contará con una capacidad de rescate anual de 480 toneladas de alimentos, en donde una de las fortalezas de este proyecto será la recuperación de frutas y verduras directamente en el campo, por medio del programa Recuperación de Excedentes Agrícolas – REAGRO.

“Nosotros tenemos mucha confianza, que la generosidad de los que colaboran, como voluntarios en este esquema, nos está permitiendo paliar el hambre”, destacó, el Gobernador Andrés Julián Rendón.

Abaco en alianza con empresas, instituciones y ciudadanía, recupera y distribuye alimentos y productos de primera mano, fomentando la nutrición infantil y aprovechamiento responsable de excedentes.

El relanzamiento del Banco de Alimentos del Oriente antioqueño marca un nuevo impulso en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria en la región.