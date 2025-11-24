¡Paranaense regresa al Brasileirao! Estos son los cuatro colombianos que protagonizaron el ascenso. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Este domingo 23 de noviembre se dieron a conocer los cuatro equipos que ascendieron al Brasileirao de cara a la temporada 2026, luego de haber terminado en las primeras cuatro posiciones en segunda división. Ellos son:

Coritiba

Athletico Paranaense

Chapecoense

Remo

Justamente, estos clubes ya saben lo que es competir en la máxima división del fútbol brasileño, aunque en el caso del Remo, equipo de la ciudad amazónica de Belém, no disputaba este certamen desde más de 20 años, más exactamente desde 1994.

Este equipo, que ha terminado en la cuarta posición, logró el con mucho sufrimiento en la última jornada de la Serie B, tras imponerse 3-1 al Goiás, con derecho a remontada incluida, en el estadio Mangueirão.

Cuatro colombianos protagonizaron el ascenso de Athletico Paranaense

El Athletico Paranaense, uno de los clubes más tradicionales del país, bicampeón de la Copa Sudamericana (2018 y 2021) y dos veces finalista de Copa Libertadores (2005 y 2022), vuelve a primera tras una sola temporada en zona baja.

Venció por 1-0 al América Mineiro con un tanto de João Cruz y esto le permitió terminar en la segunda posición, a tan solo tres puntos de su máximo rival, el Coritiba, campeón de la competición de plata con 68 puntos.

🌪️ DE VOLTA AO NOSSO LUGAR! pic.twitter.com/nSMU3pbAZS — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 23, 2025

Paranaense consiguió el objetivo de la mano de cuatro colombianos:

Felipe Aguirre

Steven Mendoza

Kevin Viveros

Kevin Velasco

El otro equipo que consiguió un billete a primera división fue Chapecoense, tras superar en casa al Atlético Goianiense por la mínima diferencia. El conjunto de Chapecó, que no jugaba en la categoría de oro desde 2021, es uno de los más queridos de Brasil desde el trágico accidente aéreo que acabó prácticamente con toda la plantilla en 2016.

Desde la catástrofe, el club pasó por enormes dificultades económicas y judiciales, e incluso alguna temporada estuvo a punto de bajar a la tercera división.