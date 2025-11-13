Sebastián Villa podría volver a jugar con un colombiano en Argentina: ¿De quién se trata?

¡Los colombianos brillan en el fútbol argentino! Frank Fabra ha sido noticia en Argentina durante las últimas horas debido a su posible salida de Boca Juniors, equipo en el que juega desde el 2016. Incluso se rumorea que el nombre del lateral izquierdo estaría en la mesa de otro club argentino, donde se reencontraría con uno de sus compatriotas.

Fabra termina contrato con los Xeneize en diciembre del presente año y todo parece indicar que el club no estaría interesado en renovarle su vínculo, lo que abre nuevas oportunidades a seguir su carrera deportiva en otro equipo.

Cabe mencionar que el lateral durante los últimos años no ha tenido buena relación con la hinchada del Boca Juniors, puesto que a la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense, Frank Fabra se fue expulsando del partido, acción que molestó a la afición y desde entonces, la relación se empezó a deteriorar.

¿Frank Fabra jugaría con Sebastián Villa?

Según lo informó el medio oficial de La Revancha Récord a través de su cuenta de Instagram, "Independiente Rivadavia, estaría interesado en el jugador Frank Fabra “, quien podría ser un nuevo refuerzo para el club argentino la próxima temporada.

De concretarse, se reencontraría con su compatriota Sebastián Villa, con el que compartió vestuario en Boca Juniors durante cinco años.

“Independiente Rivadavia ya piensa en el armado del equipo para el próximo año, donde tendrá triple competencia: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores. Uno de los nombres que comenzó a circular es el de Frank Fabra, un viejo conocido de Villa, aunque también se habla de otros colombianos de renombre…”, se lee en la publicación.

