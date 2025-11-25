Duván Vergara se le reveló a Gustavo Costas: Imperdible anécdota que dejó el triunfo de Racing

Racing eliminó a River Plate en los octavos de final de la Primera División tras vencerlo 3-2 en el estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda. El equipo dirigido por Gustavo Costas logró sellar su clasificación a la siguiente instancia del torneo gracias a la anotación de Gastón Martirena al minuto 90+3′.

Lo interesante del partido, fue que al minuto 63′ apareció Juanfer para ampliar la ventaja a favor de River, un gol que causó revuelo en el banco rival. Duván Vergara, al presenciar la anotación de su compatriota, se sintió motivado para ingresar a la cancha.

A continuación el gol de Quintero.

🔥⚽ JUAN FERNANDO QUINTERO, 𝐅𝐄𝐍𝐎𝐌𝐄𝐍𝐀𝐋 GOL PARA GANAR EL PARTIDOpic.twitter.com/0XGjkMVvUU — MilloStats (@StatsMillo) November 24, 2025

“Gustavo, méteme que voy a entrar”

Luego de que Juan Fernando Quintero ampliara la ventaja ante Racing al minuto 64′, Duván Vergara reaccionó de una manera extraña. Se alistó y casi que obligó a su entrenador, Gustavo Costas, a que lo metiera al partido.

Su impacto no tardó en llegar, pues minutos más tarde filtró un balón clave para un compañero que intentó rematar al arco y el balón terminó entrando a la portería de River mediante un autogol de Lucas Martínez Quarta.

¡GRITO CON MUCHA EUFORIA! Festejo desatado de Gustavo Costas y el banco de Racing con el 2-2 ante River. pic.twitter.com/wEXN5xCbcu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

El delantero colombiano, en zona mixta, habló sobre lo que sintió para motivarse a ingresar. “Hace el gol Juanfer, un golazo, como que se me eriza la piel, como que siento un fuego, yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Cogí, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: ‘Gustavo, méteme que voy a entrar’, él no me llamó”.

Añadió: “Yo le dije ‘entro’, me cambié y me dice Cristian, el que anota los papelitos (de los cambios) que no entendía por qué no le habían dicho nada. Le dije ‘voy a entrar’ entré y me fue bien. Gloria a Dios, no sé qué pasó en el momento, me nació hacerlo”.

¡UN MOMENTO IMPERDIBLE! Duván Vergara reveló que le dijo a Gustavo Costas cuando Juanfer Quintero marcó el 2-1 parcial de River.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ucSzD7CQgi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

Declaraciones de Gustavo Costas

Posterior al partido, Gustavo Costas, director técnico de Racing, habló con los medios de comunicación. Allí se vio satisfecho por la victoria frente a River y resaltó el gran desempeñó que tuvo sus jugadores en el partido, entre ellos el colombiano.

“A Santi Sosa hay que hacerle 10 estatuas. Duván, Nardoni, Martirena tuvo un golpe con Adrián en una práctica y tiene el tobillo hinchadísimo. Dios los premió”, señaló Cuestas.