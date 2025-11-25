DT de Torino sobre Duván Zapata, tras ser goleado en Serie A: “Necesita más centros”

Duván Zapata jugador de Torino jugando la Serie A ante el Como, en la temporada 2025-26 / Getty Images / Image Photo Agency

Duván Zapata regresó al once titular del Torino, tras un año, un mes y 19 días, donde no lo fue por una grave lesión que lo alejo de las canchas, en esta oportunidad, su entrenador le dio la confianza de ser inicialista y además porto la cinta de capitán.

Cabe mencionar que el delantero colombiano, ya había sumado minutos esta temporada con el cuadro italiano, pero siempre fue ingresando desde el banco, desde entonces no ha marcado, ni asistido para sus compañeros.

Lea tambíen: Juan David Cabal se incorporó a los entrenamientos con Juventus tras la delicada lesión

En esta reciente derrota de Torino 1-5 ante el Como, la historia no fue distinta, ya que Duván jugó hasta el 78′, no generó peligro ni disparos en el arco rival, tocó el balón en 19 oportunidades y perdió la posesión del balón siete veces.

¿Qué dijo el DT de Torino sobre la actuación de Duván Zapata?

Tras finalizar el encuentro, Marco Baroni, entrenador del Torino, se refirió en conferencia de prensa a la actuación del colombiano de 34 años, que destacó en su regreso, pero también planteó algunos puntos a mejorar.

“Como dije, necesita minutos de juego y consistencia. Creo que lo hizo bien, pero el equipo podría haberlo ayudado más. Necesita más centros“, indicó Baroni, dando a entender que con un mejor funcionamiento en el ataque colectivo de sus dirigidos, ‘El Toro’, podría volver al gol.

Le podría interesar: Defensa para Yerry Mina tras polémica con Álvaro Morata en Serie A: “Solo piensa en ganar”

“Por eso lo cambié, moviendo a Valentino a la derecha y metiendo a otro extremo para darle más producción por las bandas. Luego encajamos el tercer gol, y en ese momento vi al equipo rendirse, sobre todo por los nervios. Eso es algo que no debería volver a ocurrir, porque lamentablemente ya ha sucedido“, explicó el entrenador italiano.

Con esta derrota Torino se ubica en la decimosegunda posición con 14 puntos, su siguiente partido será ante Lecce, el próximo domingo 30 de noviembre desde las 6:30 a.m. (hora colombiana).