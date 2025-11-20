Juan David Cabal se incorporó a los entrenamientos con Juventus tras la delicada lesión

¡Buenas noticias para la Juve! Juan David Cabal regresó a los entrenamientos con la Juventus luego de estar más de 50 días fuera de las canchas tras la lesión que sufrió en el flexor del muslo en el partido contra Villarreal, juego que correspondió a la fecha 2 de la UEFA Champions League, el colombiano se retiró del campo entre lágrimas.

Le puede interesar: ‘Cucho’ Hernández sobre Nelson Deossa en Real Betis: “Nos va a dar muchísimo”

Tras varias semanas de trabajo individual supervisado por el departamento médico de la Vecchia Signora, el defensor volvió este jueves 20 de noviembre a los entrenamientos grupales con el equipo italiano. Esta es su primera práctica bajo la dirección de Luciano Spalletti, quien tomó el mando mientras el jugador se recuperaba.

El vallecaucano solamente ha disputado 46 minutos en 3 partidos, 2 correspondientes a la Serie A en la que registra un gol y el restante a la Champions League.

“Buenas noticias para la Juventus de Luciano Spalletti, que afronta con ilusión el partido del sábado a las 18:00 contra la Fiorentina. Hoy, el defensa Juan David Cabal se entrenó con el grupo, al igual que Kelly ayer. Dusan Vlahovic continúa trabajando, entrenando parcialmente con el equipo”, indicó Tutto Mercato, medio italiano

Lea también: DT de la Juventus dio esperanza a Selección Colombia: esto dijo sobre el regreso de Juan David Cabal

Así regresó Juan David Cabal a los entrenamientos con Juventus:

¿Cuándo vuelve a jugar Juventus?

Luego del parón de FIFA, regresa la Serie A. Juventus se enfrentará con Florentina por la jornada 12 de la Serie A, este sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia.

Justamente, Juan David Cabal no estará convocado para este compromiso, pero se espera que aparezca en la lista de Luciano Spalletti para enfrentar a Bodø/Glimt por la fecha 5 de la Champions League.

Vale recordar que Juventus ocupa la sexta casilla con 19 unidades, mientras que Florentina se encuentra en el último lugar de la tabla con apenas 5 puntos.