David Luna entregó más de un millón de firmas a la Registraduría para avalar su aspiración presidencial

Colombia

El exsenador y precandidato presidencial, David Luna, entregó este martes 1.300.000 firmas ante la Registraduría para avalar su aspiración presidencial. Según informaron desde su campaña, las firmas entregadas fueron verificadas previamente con auditoría interna.

“Este es un logro de la ciudadanía, de quienes creen que Colombia necesita un liderazgo serio, responsable y con resultados. Cada firma representa una voz que exige un país distinto, lejos de la improvisación y del caos institucional en el que estamos viviendo”, afirmó Luna.

Desde allí Luna se refirió al encuentro de precandidatos de la centro derecha que se llevó a cabo anoche en Bogotá e indicó que no fue invitado. Aseguró que está dispuesto a conversar con otros aspirantes a la Presidencia cómo Enrique Peñalosa, Martha Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Daniel Palacios y Vicky Dávila, mientras no se decidan por apoyar a un candidato de extremos.

“A mí no me invitaron, pero hubiera ido. Lo primero que hay que preguntarle a mis colegas que estuvieron reunidos es si ellos van a terminar apoyando un candidato de extremos. Si es así, no tenemos mucho de que conversar”.

#RetoElecciones2026 “A mí no me invitaron, pero hubiera ido”, aseguró el precandidato presidencial, David Luna (@lunadavid) sobre el encuentro de precandidatos de la centro derecha que se llevó a cabo anoche.



“Lo primero que hay que preguntarle a mis colegas que estuvieron… pic.twitter.com/IwHlZYBZWJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2025

A propósito de esto el exsenador mencionó que busca representar “algo distinto a los extremos”, en los cuales dijo se ubican Aberlardo de la Espriella e Iván Cepeda, motivo por el que insistió en que no haría una alianza con ellos. Explicó que lo que busca con su aspiración presidencial es “proponer y construir de la mano con todos los colombianos”.

#RetoElecciones2026 El precandidato presidencial, David Luna, afirmó que “representa algo distinto a los extremos, no solo al doctor de la Espriella sino también al doctor Iván Cepeda”, explicó que lo que busca con su candidatura es “proponer y construir de la mano con todos los… pic.twitter.com/xJgWNiwWXB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2025

Recordó además que él ya hace parte de una coalición con los también precandidatos Mauricio Cardenas y Juan Manuel Galán e informó que con este grupo participarán de las consultas interpartidistas de marzo de 2026, mecanismo con el que buscarán elegir a su candidato único a la Presidencia.

Hay que señalar que el plazo máximo de entrega de firmas a la Registraduría es el próximo 17 de diciembre y que la organización electoral tiene plazo hasta el 21 de enero de 2026 para certificar cuáles fueron las candidaturas que quedaron avaladas.