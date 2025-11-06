Un candidato de derecha y uno independiente: La propuesta de David Luna para llegar a segunda vuelta

Colombia

Ante la intención de los partidos tradicionales y de oposición de conformar una gran alianza para las elecciones de 2026, el precandidato presidencial, David Luna propuso, que se elija a un candidato único de derecha y a otro independiente, para que lleguen a segunda vuelta.

#RETOELECCIONES Ante la intención de los partidos tradicionales y de oposición de conformar una gran alianza para las elecciones de 2026, el precandidato presidencial David Luna (@lunadavid), propuso que se elija a un candidato único de ese sector y a otro independiente, para que… pic.twitter.com/0T75upA3Hl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2025

Según dijo Luna, el objetivo debe ser organizarse para evitar que el petrismo pase a la segunda vuelta, pues asegura que en ese caso, podría repetirse lo ocurrido en 2022 y que sea ese sector el que termine ganando por una diferencia de entre 600 y 700 mil votos.

“El peligro está en que el petrismo pase a la segunda vuelta, porque ahí fácilmente puede repetir la historia, ganando por una diferencia mínima de no más de 600 o 700 mil votos. Este país se salva si el pacto histórico o el disfrazado frente amplio no llegan a la segunda vuelta”.

De acuerdo con el precandidato, una alianza desde de la Espriella hasta Fajardo “lo que va a garantizar es que el Pacto Histórico esté en la segunda vuelta”, por lo que insiste en que debe elegirse a un solo candidato de la derecha entre los del Centro Democrático, Juan Carlos Pinzón, y los de firmas como Abelardo, Vicky Dávila y Daniel Palacios; y a otro de centro o independiente que salga de los exgobernadores o se elija entre Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán.

“Si nos organizamos, si le bajamos al ego, si dejamos colgada la vanidad, es posible que a segunda vuelta llegue un candidato de derecha, por ejemplo seleccionado entre Vicky, de la Espriella, Cabal, Paloma, Uribe, entre otros, y del bloque de los independientes pueda llegar también un candidato a segunda vuelta por ejemplo seleccionado entre Cárdenas, Oviedo, Galán, Fajardo, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y yo”.

Agregó David Luna que en 2022 el país “se dividió entre tres candidaturas distintas y esa fragmentación permitió que Petro pasara a segunda vuelta con solo el 40 % de los votos. No podemos repetir el mismo error”.