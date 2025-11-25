Congresistas de Boyacá preocupados por denuncias que relacionan a militares con alias “Calarcá”

Boyacá

Varios congresistas de Boyacá se pronunciaron sobre el escándalo por un informe que deja al descubierto presuntos vínculos entre el general Juan Manuel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de alias “Calarcá”.

El expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca pidió celeridad y transparencia en las investigaciones.

“Hago un llamado respetuoso a la Procuraduría, a la Fiscalía, a los entes de control para que adelanten las investigaciones con rigor, con transparencia y con prontitud, de manera que el país tenga claridad sobre lo ocurrido. Confío en la importancia de fortalecer nuestras instituciones y en el compromiso de la fuerza pública con la legalidad. Eso no está en duda. Considero fundamental revisar los procedimientos y mantener controles que garanticen la confianza ciudadana. Colombia necesita instituciones sólidas y un estado que actúe frente a cualquier señal de irregularidad. Espero que estos hechos se aclaren pronto y que con base en la verdad se tomen las decisiones que correspondan en beneficio de los colombianos”.

Más enérgico fue el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien calificó como peligroso y lamentable lo que estaría ocurriendo.

“Es muy peligroso y lamentable que altos funcionarios del Gobierno Nacional y de nuestras Fuerzas Militares estén en alianza con un bandido y criminal como alias “Calarcá”, pero lo más grave es que se haya capturado en flagrancia con menores de edad, con dinero en efectivo y lo hayan liberado. Deja mucho que decir esa Paz Total de Gustavo Petro”.

El Representante del Centro Democrático, Eduar Alexis Triana calificó las denuncias como muy delicadas.

“Muy preocupados por la situación y el escándalo que envuelve una vez más al presidente Gustavo Petro. Los presuntos nexos de altos mandos militares con las disidencias de las FARC es un asunto supremamente delicado y una vez más, el ministro de Defensa, sin temor a sonrojarse, sale y busca excusas para justificar. No solo estas infiltraciones que son muy delicadas, sino que incluso cooperaciones que pudieron haberse presentado entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC”.

Los tres congresistas hicieron un llamado a que se investigue y se le informe a los colombianos realmente qué fue lo que pasó.