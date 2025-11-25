CNE declara elección de Margarita Guerra y entregan credencial tras cierre del escrutinio en Magdalena

El Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente la elección de Margarita Guerra - de Fuerza Ciudadana - como nueva gobernadora del Magdalena, tras concluir el escrutinio general de la jornada atípica realizada en el departamento el pasado 23 de noviembre.

La decisión quedó en firme con la entrega de la credencial en la sede del antiguo hospital San Juan de Dios, en Santa Marta, al apoderado de la mandataria electa, acto que marca el cierre formal del proceso.

La Comisión Escrutadora Departamental consolidó las actas y verificó la información proveniente de los distintos puestos de votación, confirmando los resultados sin reportes de inconsistencias que afectaran el conteo final.

Con este trámite, Guerra queda habilitada para asumir sus funciones en el Palacio Tayrona en las próximas horas, una vez se surtan los procedimientos administrativos correspondientes a su posesión.

Las autoridades electorales resaltaron que el proceso se desarrolló bajo los protocolos establecidos y con garantías para todas las campañas participantes.