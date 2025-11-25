CNE abre indagación preliminar a UP y Partido Comunista por renunciar a consulta del 26 de octubre

Colombia

El magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada abrió una indagación preliminar en contra de la Unión Patriótica y el Partido Comunista por haberse retirado de la consulta presidencial del pasado 26 de octubre, en donde Iván Cepeda se proclamó como el candidato del progresismo.

El objetivo de este auto, con el que también se avoca conocimiento y se ordenan pruebas, es el de determinar si a estos partidos se les debe solicitar “el reintegro proporcional” de los gastos en los que incurrió la organización electoral en la realización de esta consulta, por renunciar a esta faltando menos de una semana para que se realizara.