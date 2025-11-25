Caso niños abusados en jardín ICBF, San Cristóbal: Fiscalía habría omitido investigar otro posible abusador

EL DATO DE JOSE ANDRES

La Fiscalía habría omitido investigar a un presunto abusador de niños en un jardín infantil que el ICBF cerró en marzo de este año en el sur de Bogotá

En ese momento el país se conmocionó cuando se supo que Fredy Arley Castellanos, un docente y cuidador en el hogar infantil Parques de Canadá, en la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá, presuntamente habría abusado sexualmente de tres niños de tan solo tres años. EL DATO DE JOSE ANDRES conoció un documento reservado que abre la puerta a otros posibles responsables.

El documento reservado del ICBF

Se trata de una resolución con fecha del 29 de julio de este 2025 y tiene rotulado de clasificado.

En ese documento el ICBF no solo reconoció que hubo omisiones por parte de las directivas y docentes, no contaba con protocolos internos de alertas, sino que, habría otra persona más, plenamente identificada y que habría quedado en los registros de videos de cámaras de seguridad abusando de niños en ese mismo jardín.

El documento dice que textualmente:

“Durante la revisión de las cámaras se evidencia acercamiento del auxiliar de servicios generales Jesús Ospina, quien tiene contacto bastante cercano con los usuarios (los alza, le da besos)” evidenciando la falta de control en cuanto al personal que tiene acceso a los usuarios, actuaciones que son consecuencia de una falta de atención y cuidados mínimos que se exigen al operador que se encuentra vinculado al Sistema Nacional de Bienestar Familiar”

El documento del ICBF, al que tuvo acceso CARACOL RADIO advierte que el entonces auxiliar de servicios generales Jesús Ospina, quedó grabado en las cámaras de seguridad “alzando a los niños y dándoles besos”. Ampliar

Llama la atención que el informe del ICBF no señala al procesado Fredy Castellanos, hoy preso, sino a otro funcionario.

¿El señor Jesús Ospina está en el radar de la Fiscalía?

Por ahora no. Fuentes de la Fiscalía indican que, solo ha sido judicializado el señor Fredy Arley Castellanos, como presunto responsable y la indagación continua para establecer la eventual participación de otras personas.

El señor Jesús que refiere el informe del ICBF sigue sin rendir explicaciones a las autoridades judiciales.

Fredy Castellanos a juicio

Conocimos los detalles del escrito de acusación en contra de Fredy Arley Castellanos. Él va a juicio por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual con menor de 14 años, amabas conductas agravadas, y nos abstenemos de revelar el contenido de las conductas que la Fiscalía le atribuye por tratarse de un caso que involucra a menores.

La acusación formal se hizo el 26 de agosto, ya hay fecha para la audiencia de preparatoria de juicio, quedó programada para el 16 de diciembre y entonces será en juicio donde tendrá que demostrar si es responsable o no.

La ola de tutelas interpuestas por la defensa de Fredy Castellanos

La defensa de Fredy Arley Castellanos, ha interpuesto a la fecha un aproximado de 100 tutelas, con el objeto de que en publicaciones periodísticas y en generadores de contenido en redes sociales mantengan la condición de su presunción de inocencia.

En una de esas tutelas, el juez advierte que el hoy acusado no padece de enfermedades de transmisión sexual y tampoco existe reporte de que alguna de las víctimas haya sido contagiada.

Aún no hay explicación por qué ocho meses después, la Fiscalía no haya hecho nada para investigar la presunta responsabilidad de un auxiliar de servicios generales.