“El que debe estar preso es Freddy Castellanos, no una madre como EPA Colombia”: presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció este martes sobre el presunto caso de abuso sexual de menores en un colegio de Bogotá y aseguró que personas como Freddy Castellanos, señalado en este caso, son quienes deben estar en la cárcel, no quienes, como EPA Colombia, ya han resarcido sus faltas con acciones reparadoras.

“Ese tipo que no sé si será culpable o no (…) el señor ese Freddy de Bogotá que viola niños, ese es el que tiene que estar preso. Ese es el que tiene que estar preso. Si es culpable, no puedo reemplazar al juez”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro se refirió al abuso sexual que sufrieron varios niños en un jardín infantil de Bogotá.



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 8, 2025

Petro aprovechó para defender nuevamente el enfoque de justicia restaurativa y puso como ejemplo el caso de EPA Colombia,.“Esa madre de familia no está presa. Está preso un criminal. El delincuente que repara a la víctima no debería estar preso. Los delitos graves, obvio. Pero la justicia debe ser restaurativa”, dijo.

También hizo una comparación con otros sectores vulnerables del país: “No es el campesino que cultiva hoja de coca el que debe estar en la cárcel. Un campesino que cultiva hoja de coca lo único que está haciendo es llevar comida a la familia porque no hay otra manera”.