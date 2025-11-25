Camilo Vargas está cerca de definir su futuro ¿Sale de Atlas de México?

¡El futuro de Camilo Vargas sigue estando en incertidumbre! El arquero de la Selección Colombia llegó al Atlas de México en el 2019 y desde su fichaje se ha convertido en uno los jugadores más importantes para la institución. Con los rojinegros se ha coronado campeón del torneo mexicano en el 2021 y 2022.

Sin embargo, el portero colombiano mencionó que anhela seguir en el club mexicano para poder prepararse de la mejor manera al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Mantener un buen rendimiento será crucial para seguir como el titular del entrenador Néstor Lorenzo.

¿Cómo va la renovación de Camilo Vargas en Atlas?

En las últimas semanas, el arquero de la Selección Colombia, Camilo Vargas, habló en una rueda de prensa sobre su futuro en Atlas, en donde reveló que su deseo es continuar en el club mexicano.

“Sobre mi futuro, mi contrato vence ahorita en junio, me quedan seis meses más, es sentarse a hablar con la directiva y tratar de mirar cuál es la intención de las dos partes (...) Sin duda, mi deseo siempre ha sido, como lo he hecho en anteriores veces, cuando he tenido el vencimiento de contrato cerca, continuar”, señaló Vargas.

Sin embargo, el diario MedioTiempo confirmó que Camilo Vargas ya se encuentra en conversaciones con los directivos del club para ampliar su vínculo con el Atlas por los próximos 3 años. Justamente el contrato del arquero finaliza en junio de 2026, de darse su renovación, sería la tercera con los Rojinegros, luego de firmar en el 2020 y 2024.

“Camilo Vargas tiene 36 años y busca renovar por los próximos 3 años, razón por la que ambas partes se encuentran en el estira y afloja. Las charlas se llevan directamente con el jugador, que no cuenta con un representante”, informó el medio de comunicación.