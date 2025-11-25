Liga Colombiana

Bucaramanga vs. Fortaleza, por fecha 3 de los cuadrangulares: fecha, hora y posibles alineaciones

El equipo bogotano va en búsqueda de conseguir su primera victoria en esta instancia.

Colprensa

Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

¡Los Leopardos quieren el liderato! Atlético Bucaramanga recibirá a Fortaleza en el estadio Departamental Américo Montanini, compromiso válido por la fecha 3 del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II. El equipo bogotano todavía no ha conocido la victoria en esta instancia.

El equipo bumangués consiguió sumar un punto en Ibagué tras empatar 0-0 con Tolima en condición de visitante. Por otro lado, el conjunto capitalino cayó derrotado 0-3 ante Independiente Santa Fe con triplete de Hugo Rodallega en El Campín.

Parcialmente, Tolima es el líder del Grupo B con 4 unidades, la misma cantidad que tiene Bucaramanga, la diferencia es que los Pijaos cuentan con el punto invisible por haber clasificado a los cuadrangulares en el segundo lugar. Por su parte, Santa Fe es tercero con 3 y Fortaleza último sin puntos.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 26 de septiembre, en el estadio Municipal de Cota, juego que correspondió a la jornada 13 de la Liga Colombiana-II. Los Amix se quedaron con el triunfo tras derrotar 2-1 a los Leopardos con goles de Andrés Arroyo (48′) y de Andrés Amaya (79′).

Posible alineación de Atlético Bucaramanga

Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos De Las Salas; Kevin Londoño, Aldair Zárate, Leonardo Flores, Fáber Gil; Fabián Sambueza y Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez

Posible alineación de Fortaleza

Jordan García; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Sebastián Valencia; Kevin Mosquera, Ronaldo Pajaro, Kevin Balanta, Andrés Arroyo; Andrés Ricaurte y Emilio Aristizabal.

DT: Sebastián Oliveros

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso entre Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza se disputará a partir de las 6:30 de la tarde de este miércoles 26 de noviembre. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

