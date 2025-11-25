Bogotá se prepara para albergar el UCI Gran Fondo Colombia World Series

El próximo mes estará llegando a Bogotá la Serie Mundial UCI Gran Fondo, una competencia avalada por la Unión Ciclista Internacional y que contará con “el estándar mundial para la realización de una carrera ciclística estilo clásica de ruta”.

La carrera se disputará el domingo 7 de diciembre y tendrá, como gran atractivo, la posibilidad de que compitan corredores profesionales con corredores aficionados. La capital del país se suma a las paradas de la competencia, que a la fecha se ha realizado en más de 20 países, con más de 6.000 participantes.

¿Cómo será su recorrido?

La Serie Mundial UCI Gran Fondo contará con 128 kilómetros de recorrido, comenzando en la calle 170 y terminando en la carrera séptima con calle 94. El trayecto incluye algunos municipios cercanos a la ciudad, saliendo por el norte y pasando por Sesquilé, Tominé, Guatavita, Guasca, Arepas, Patios, La Calera, regresando finalmente a Bogotá.

Recorrido UCI Gran Fondo Colombia World Series. Ampliar

La competencia contará con un segundo recorrido, el cual se reducirá a menos de la mitad, con un total de 80 kilómetros. La diferencia en el trayecto es que habrá un desvío en Sopó para tomar la carretera que lleva al ascenso a Patios y a La Calera.

Categorías del Gran Fondo UCI World Series

Gran Fondo 128 kilómetros

19 – 34 años, masculino y femenino

35 – 39 años, masculino y femenino

40 – 44 años, masculino y femenino

45 – 49 años, masculino y femenino

50 – 54 años, masculino

55 – 59 años, masculino

Medio Fondo 80 kilómetros

50 – 54 años, femenino

55 – 59 años, femenino

60 – 64 años, masculino y femenino

65 – 69 años, masculino y femenino

70 – 74 años, masculino y femenino

75 – 79 años, masculino y femenino

80 años, masculino e feminino