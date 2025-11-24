Video: Camilo Vera ganó dos medallas de oro en el Mundial Juvenil de gimnasia artística

Camilo Vera posa con una de sus dos medallas de oro en el Mundial Juvenil de gimnasia artística / Twitter: @gymnastics.

El atleta cucuteño Camilo Vera brilló en el Mundial Juvenil de gimnasia artística, que actualmente se lleva a cabo en Manila, Filipinas. El deportista colombiano se colgó dos medallas de oro en el certamen.

Siguiendo los pasos de Ángel Barajas, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Vera, con apenas 18 años, deslumbró en sus dos presentaciones, para ganar el oro tanto en las barras paralelas como en la barra horizontal.

En la final de barras paralelas, el colombiano tuvo un espectacular mano a mano con el japonés Nao Ojima, sumando 13.866 puntos y superándolo por 100 unidades en la dificultad; no obstante, ambos empataron al final, colgándose los dos la medalla dorada.

En la final de esta prueba, el podio lo completaron Danila Leykin, de Estados Unidos, y Yang Lanbin, de China. En este caso, ambos fueron medalla de bronce.

Entretanto, en la final de barra horizontal, Vera volvió a repetir el oro y en esta oportunidad en solitario. El cucuteño sumó 14.533 puntos, superando al norteamericano Leykin, con 14.233, quien se colgó la plata. El bronce se lo quedó el filipino Eldrew Yulo, quien sumó 14.000 puntos.

¡ATENCIÓN 🚨! Camilo Vera es campeón mundial 🏆



Impecable rutina con perfecta salida para que Camilo Vera se lleve el título mundial en Filipinas.



Podio:

🥇 Camilo Vera 🇨🇴 - 14.533

🥈 D. Leykin 🇺🇸 - 14.233

🥉 K. Yulo 🇵🇭 - 14



¡Que rutina monstruo 💛💛💙❤️‍🔥!



🎥 @EurovisionSport pic.twitter.com/CkZnX7y7Wp — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 24, 2025